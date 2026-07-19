“Love is...” sakızlarındaki sevimli resimlerin ardında gizli trajik bir aşk hikayesi var

·113·Dünya
“Love is...” sakızlarındaki sevimli resimlerin ardında gizli trajik bir aşk hikayesi var

“Love is...” sakızı, bir zamanlar içindeki küçük resimlerle milyonlarca insanın hafızasında yer etti. Bu resimlerdeki oğlan ve kız figürleri basit bir ticari fikir değil, Kim Casali ve eşi Roberto arasındaki aşktan doğmuştur.

Kim, 1960'ların sonunda Roberto için peçetelere küçük resimler çizerdi. Bunlarda aşk hakkında kısa, sade düşünceler ve iki karakter yer alırdı. Zamanla bu çizimler “Love is...” çizgi romanlarına dönüştü ve birçok ülkede meşhur oldu.

Ancak bu hikayenin hüzünlü bir tarafı da var. 1975 yılında Roberto'ya tedavisi olmayan bir kanser teşhisi konuldu. Kim, eşiyle daha fazla vakit geçirebilmek için çizimleri başka bir sanatçıya devretti.

Roberto 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. O ve Kim, daha önceden onun genetik materyalini saklamışlardı. Bu sayede Roberto'nun vefatından bir buçuk yıl sonra Kim, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu olay o dönemde birçok kişiyi hayrete düşürmüştü.

Kırmızı arka planda

Kim Casali 55 yaşında vefat etti. Ancak yarattığı “Love is...” karakterleri yaşamaya devam etti. Daha sonra Intergum şirketi bunları sakızlar aracılığıyla popülerleştirdi ve bu figürler aşkın en tanınmış sembollerinden biri haline geldi.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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