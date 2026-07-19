Ferran Torres PSG'ye yakın: Barcelona'nın kararının arkasında ne var?

Barcelona forveti Ferran Torres, kariyerine Paris'te devam edebilir. İspanyol basınına göre, PSG ile Katalan ekibi arasındaki görüşmeler ilerleme kaydetti ve oyuncu da yeni bir meydan okumaya sıcak bakıyor.

Ancak transfer henüz resmen doğrulanmadı. Anlaşmanın kaderi, bonservis bedeline ve Barcelona'nın hücum hattı planlarına bağlı.

Görüşmeler kritik aşamaya yaklaşıyor

Mundo Deportivo'nun haberine göre PSG, Ferran Torres'i kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor. Taraflar arasındaki müzakereler oldukça ilerlemiş durumda ve İspanyol oyuncu da Paris kulübüne transfer olma fikrine olumlu yaklaşıyor.

PSG teknik direktörü Luis Enrique, Torres'in yeteneklerini yakından tanıyor. İspanya Milli Takımı'nda birlikte çalışan ikiliden teknik adam, oyuncunun hücumda birden fazla pozisyonda oynayabilme becerisine değer veriyor.

Buna rağmen kulüpler henüz resmi bir anlaşma duyurmadı. Bu nedenle transferi gerçekleşmiş bir olaydan ziyade, yüksek ihtimalli bir müzakere süreci olarak değerlendirmek gerekiyor.

Barcelona forvetini neden satabilir?

Ferran Torres'in Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Yani Katalanlar bu yaz onun geleceği hakkında bir karar vermezse, oyuncu gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek.

Bir diğer finansal boyut daha var. Haberlere göre, Torres ile sözleşme yenilenirse Barcelona, eski kulübü "Manchester City"ye ek olarak 8 milyon avro ödemek zorunda kalacak. Oyuncunun şimdi satılması, Katalanları bu mali yükten kurtarabilir.

Ayrıca Barcelona'nın hücum hattını yenilemeyi ve yeni bir merkez forvet almayı planladığı belirtiliyor. Torres'in transferi, kulübe yeni oyuncu için bütçe ve maaş boşluğu yaratabilir.

Ferran en verimli sezonunu geçirdi

26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 21 gol attı. Bu, onun Katalan ekibindeki en iyi kişisel istatistiği oldu.

Torres, ilk 11'de düzenli oynamamasına rağmen Hans-Dieter Flick için önemli bir rotasyon oyuncusu haline geldi. Hem merkez forvet hem de her iki kanatta görev yapabiliyor.

Transfermarkt, güncel piyasa değerini 50 milyon avro olarak gösteriyor. Ayrıca oyuncu, Barcelona'nın resmi kadrosunda şu an 7 numaralı formayı giyiyor.

Transferden kim daha çok kazanır?

PSG, Torres ile hücum hattına çok yönlü ve deneyimli bir oyuncu ekleyebilir. Luis Enrique'nin sistemini iyi bilmesi, Paris'e hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.

Barcelona ise transferden gelecek geliri yeni bir forvet transferine yönlendirebilir ve sözleşme uzatmayla ilgili ek ödemeden kaçınabilir.

Ancak 21 gol atan bir oyuncuyu satmak risksiz bir karar değil. Torres, ilk 11 garantisi olmadığı durumlarda bile verimliliğini kanıtladı. Şimdi asıl soru; PSG, Barcelona'yı tatmin edecek resmi teklifi yapacak mı, yoksa bu sansasyonel transfer söylenti düzeyinde mi kalacak?