Redknapp Tuchel'i hedef aldı: İngiltere teknik direktörlüğü için iki aday gösterdi

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Redknapp Tuchel'i hedef aldı: İngiltere teknik direktörlüğü için iki aday gösterdi

İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nı bronz madalya ile tamamlamasına rağmen, Thomas Tuchel eleştirilerden kurtulamadı. Deneyimli teknik direktör Harry Redknapp, 'Üç Aslanlar'ın yeni bir seviyeye çıkamadığını belirterek, takımın başına geçebilecek iki İngiliz uzmanın ismini verdi.

Ancak Tuchel'in İngiltere ile olan sözleşmesi henüz sona ermedi. Bu nedenle bu açıklama, şimdilik bir teknik direktör değişikliğinden ziyade, Dünya Kupası sonrası artan büyük tartışmanın bir parçası olarak görülüyor.

Redknapp iki İngiliz teknik direktörü işaret etti

Harry Redknapp, İngiltere Milli Takımı'nı Eddie Howe veya Frank Lampard'ın çalıştırabileceğini söyledi.

Ona göre, her iki uzman da Thomas Tuchel tarafından elde edilen sonuçtan daha düşük olmayan bir performans sergileyebilir.

«Eddie Howe veya Frank Lampard gibi teknik direktörler var. Onların da en az Tuchel kadar başarılı olabileceğine eminim», — dedi Redknapp.

Eski teknik direktörün bu sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

«Aslında hiçbir şey değişmedi»

Redknapp, İngiltere'nin aldığı bronz madalyayı, Tuchel'in takımı tamamen yeni bir seviyeye taşıdığının kanıtı olarak görmüyor.

Ona göre 'Üç Aslanlar' yine şampiyonluk için mücadele etti ancak belirleyici aşamada finale çıkamadı.

«Kendimizi kandırmayalım. O bizi yeni bir seviyeye taşımadı. Aslında hiçbir şey değişmedi; finale çıkamadık», — dedi.

Tuchel, yarı finalde Arjantin'e karşı uyguladığı temkinli taktik ve savunma ağırlıklı oyuncu değişiklikleri nedeniyle sert eleştirilmişti. İngiltere, o maçta 1-0 önde olmasına rağmen sahadan 1-2 mağlup ayrılmıştı.

Bronz madalya yine de tarihi bir sonuç oldu

İngiltere, üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup etti. Bukayo Saka'nın hat-trick yaptığı gollü karşılaşma, takıma 1966 Dünya Kupası'ndan sonraki en iyi turnuva sonucunu getirdi.

İngiltere daha önceki iki yarı finalinde — 1990 ve 2018 yıllarında — dördüncülükle yetinmişti. Bu kez ise takım tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Bu anlamda Tuchel, finale ulaşamamış olsa da sonuçlar bazında İngiltere'nin son 60 yıldaki en iyi Dünya Kupası performansını sergiledi.

Tuchel'in sözleşmesi 2028'e kadar

Thomas Tuchel, 2025 yılının başından beri İngiltere Milli Takımı'nı yönetiyor. İngiltere Futbol Federasyonu, Şubat 2026'da uzman isimle olan sözleşmeyi Euro 2028 sonuna kadar uzatmıştı.

Tuchel de Arjantin mağlubiyetinin ardından görevinden ayrılma niyeti olmadığını ve takımı Avrupa Şampiyonası'nda yönetmeyi planladığını açıklamıştı.

Dolayısıyla Redknapp'in önerdiği Eddie Howe ve Frank Lampard seçenekleri şimdilik resmi bir görüşme konusu değil. Ancak Tuchel üzerindeki baskı da kaybolmuş değil: Bronz madalya tarihi bir sonuç olsa da, şampiyonluksuz bir dönüş İngiltere'de hala başarının yarısı olarak görülüyor.

Şimdi asıl soru şu: Futbol Federasyonu, Tuchel'e Euro 2028'e kadar güvenmeye devam edecek mi, yoksa Dünya Kupası sonrası gelen eleştiriler beklenmedik bir karara mı yol açacak?

Thomas TuchelHarry RedknappEddie HoweFrank Lampardİngiltere
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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