Real Madrid'den Sürpriz Transferler: İki Yıldız Kadroya Katılıyor

Başkanlık seçimlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala Real Madrid, gelecek sezon için kadro güçlendirme çalışmalarına başladı. Florentino Pérez'in 7 Haziran'da yapılacak seçimleri kazanması halinde, kulübün iki yeni transferi resmen açıklaması bekleniyor. İddialara göre, Liverpool'un stoperi Ibrahima Konaté, serbest oyuncu statüsünde Madrid ekibiyle dört yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Goal.com'un haberine göre.

Öte yandan, ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Real Madrid'in Inter savunmacısı Denzel Dumfries'in transferini de bitirdiğini duyurdu. Madrid ekibi, Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini kullanma kararı aldı. Dumfries, Inter formasıyla sağ kanatta en iyi sezonlarından birini geçirdi ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'ya gol atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Denzel Dumfries, geçen sezon sakatlıklarına rağmen 47 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bu verimlilik Real Madrid scoutlarının dikkatini çekti. Inter ise onun yerine Atalanta oyuncusu Marco Palestra'yı düşünüyor, ancak bu transfer Milan ekibine en az 50 milyon euroya mal olabilir.