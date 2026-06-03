Paul Pogba için MLS veya Suudi Arabistan en uygun seçenek olabilir

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Monaco formasıyla beklenen performansı sergileyemeyince, kariyerini MLS veya Suudi Arabistan Pro Ligi'nde sürdürmesinin en doğru yol olduğu yönünde görüşler dile getiriliyor. Manchester United ve Juventus'un eski yıldızı, doping nedeniyle aldığı uzun süreli men cezasının ardından futbola dönmüş olsa da Fransa'daki kariyeri şanssız geçiyor. Goal.com'un haberine göre .

Liverpool ve Monaco'nun eski savunma oyuncusu John Arne Riise, Pogba'nın mevcut durumundan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. 2018 Dünya Kupası şampiyonu, 2025-26 sezonunda sadece 6 maça çıkabildi ve gol atamadı. Riise'ye göre, 33 yaşındaki futbolcu eski seviyesinden oldukça uzaklaştı.

«Zirvede olduğu dönemde oyunundan keyif alan harika bir futbolcuydu. Her zaman gülümseyerek top koştururdu. Son yıllarda yaşananlar beni biraz üzdü. Monaco'da tekrar kendini göstermesini ummuştum ancak sakatlıklar ve diğer faktörler buna izin vermedi», dedi Riise.

Uzman, Paul Pogba'nın şu anda fiziksel olarak yeterli seviyede olmadığını ve hareketlerinde eski keskinliğin hissedilmediğini belirtiyor. Bu nedenle, üst düzey Avrupa futbolundan ziyade baskının daha az olduğu ABD veya Suudi Arabistan ligleri, kariyerini sonlandırmak için en iyi yer olabilir.

Pogba'nın Monaco ile olan sözleşmesinin nasıl sonuçlanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Gelecek sezona kadar formunu toparlayamazsa, transfer döneminde yeni seçenekleri değerlendirmek zorunda kalabilir. Şimdilik orta saha oyuncusu fiziksel durumunu iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor.