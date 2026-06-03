Cole Palmer Dünya Kupası kadrosuna alınmayınca Ibiza'da tatil yapıyor

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosuna giremeyince beklenmedik bir yaz tatilini Ibiza'da geçiriyor. Thomas Tuchel tarafından açıklanan 26 kişilik listede yer alamayan forvetin, O Beach Ibiza kulübünün sahibi Wayne Lineker ile birlikte tatil yaptığı öğrenildi. Goal.com'un haberine göre .

Milli takımdaki takım arkadaşları Florida eyaletinde turnuva hazırlıklarına başlarken, 24 yaşındaki futbolcu Akdeniz kıyılarında güneşin tadını çıkarıyor. Burası Palmer için yabancı bir yer değil; geçen yıl Manchester City formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra da tam olarak burada tatil yapmıştı. Ancak bu seferki ziyaret tatil havasında değil, milli takımdan çıkarılmanın yarattığı hayal kırıklığını atlatmak amacıyla gerçekleştirildi.

Thomas Tuchel'in Palmer'ı evde bırakma kararı İngiltere'de büyük tartışmalara yol açtı. Stamford Bridge'deki ilk sezonunda parlayan eski Manchester City oyuncusu, geride kalan sezonda istikrarlı bir performans sergileyemedi. Küçük sakatlıklar ve form düşüklüğü, onun ABD'ye gidecek uçakta yer almasını engelledi.

2024-25 sezonunda Palmer İngiltere Premier Ligi'nde 15 gol atmayı başardı. Bu sayı, Enzo Maresca yönetimindeki geçen sezona göre beş gol daha az. Görünüşe göre verimlilikteki bu düşüş, Tuchel'in başka seçenekleri tercih etmesine neden oldu.

Şu anda İngiltere milli takımı Miami sıcağında antrenmanlarına devam ediyor. Cumartesi günü Yeni Zelanda ile hazırlık maçına çıkacaklar, ardından Kosta Rika ile karşılaşacak ve Kansas City'deki kampa hareket edecekler. Palmer ise Manchester'dan transfer olduğundan bu yana ilk kez uzun süreli bir tatile çıktı.