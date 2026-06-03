Álvaro Arbeloa Bayer Leverkusen'den Red Cevabı Aldı

Real Madrid'in eski teknik direktörü Álvaro Arbeloa, kariyerine Almanya'da devam etme isteğiyle Bayer Leverkusen'e hizmetlerini teklif etti, ancak kulüp yönetimi bu teklifi reddetti. Sport Bild'in haberine göre, 43 yaşındaki uzman, menajeri aracılığıyla 2024 duble sahiplerinin kadrosuna katılmaya çalıştı. Goal.com'un bildirdiğine göre bu bilgiyi paylaştı.

Leverkusen kulübü, Arbeloa'nın Real Madrid genç takımındaki performansını takdir etse de, onu bu aşamada A takıma teknik direktör olarak atamaya hazır olmadığını belirtti. Kulüp yönetimi, Arbeloa'nın teknik direktörlük deneyiminin takımı yeniden zirveye taşımak için yetersiz olduğuna inanıyor.

Hatırlanacağı üzere Arbeloa, Ocak ayında Xabi Alonso'nun istifasının ardından Real Madrid'in başına geçmişti. Ancak takımı kupasız bir sezondan kurtaramadı. Sezon sona ererken kulüpten ayrılacağını doğruladı ve Madrid ekibi onun yerine Jose Mourinho'nun geldiğini açıkladı.

Bayer Leverkusen şu anda Kasper Hjulmand'ın yerine yeni bir teknik direktör arıyor. Kulübün asıl hedefi Andoni Iraola'ydı, ancak Liverpool'un Arne Slot'u görevden almasının ardından Iraola'nın Merseyside ekibiyle anlaştığı iddia ediliyor. Artık Alman kulübü başka adayları değerlendirmek zorunda.