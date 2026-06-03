Jude Bellingham Liverpool'a transfer olacak mı? Robbie Fowler transfer hakkında konuştu

Liverpool efsanesi Robbie Fowler, İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham'ın gelecekte Merseyside ekibine transfer olabileceğine dair görüşlerini paylaştı. Şu anda Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanya'daki macerası sona erdiğinde İngiltere Premier Ligi'ne dönmek isteyebilir. Goal.com'un haberine göre.

Bellingham kariyerine Birmingham City altyapısında başladı ve 16 yaşında A takımda forma giydi. 2020'de Borussia Dortmund'a transfer olarak potansiyelini tam anlamıyla gösterdi. 2023'te ise 103 milyon euro karşılığında Real Madrid ile sözleşme imzaladı ve kısa sürede "Altın Top" adayları arasına girdi.

Son iki sezonda sakatlıklar gelişimini biraz engelledi ve İngiltere milli takımında Morgan Rogers gibi oyuncularla rekabet arttı. Buna rağmen Bellingham, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak dünyanın en iyi oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

GOAL'e verdiği röportajda Robbie Fowler şunları söyledi: "Bir Liverpool taraftarı olarak Anfield'da en iyi oyuncuları görmek istiyorum. Şu anda dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de oynuyor, bu yüzden yakın zamanda Premier Lig'e dönmek istemeyecektir. Ancak 3-5 yıl sonra bu transfer gerçekleşirse şaşırmam."