Bayern Münih yıldızı Lennart Karl idolü ve Lionel Messi hakkında konuştu

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Bayern Münih yıldızı Lennart Karl idolü ve Lionel Messi hakkında konuştu

Bayern Münih'in genç yeteneği Lennart Karl, gelişim yolunda kendisine örnek olan futbolculardan bahsetti. Genç orta saha oyuncusu için Münih ekibindeki üç takım arkadaşı — Michael Olise, Joshua Kimmich ve Harry Kane temel rol modelleri konumunda. Karl'a göre, tam da bu yıldızların oyun tarzı ve iş ahlakı gelecekteki hedeflerini belirliyor. Goal.com haber veriyor.

Lennart Karl, özellikle Michael Olise'nin oyunundan keyif aldığını gizlemedi. 18 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'in resmi yayınına verdiği röportajda, "Michael Olise benim için özel bir futbolcu; o da sol ayağını kullanıyor ve sahada benimkine benzer pozisyonlarda oynuyor. Onun top kontrolünden ve soğukkanlılığından öğreneceğim çok şey var" dedi.

Ayrıca Karl, Almanya Milli Takımı kaptanı Joshua Kimmich ve İngiltere Milli Takımı lideri Harry Kane gibi profesyonellerin antrenmanlardaki disiplinini takdirle karşıladı. Ona göre, bu futbolcuların spor salonundaki çalışkanlığı ve günlük rutine ciddi yaklaşımları, her genç oyuncu için büyük bir derstir.

Ancak Lennart Karl için en büyük idol hala Lionel Messi. İlginç bir detay olarak, genç futbolcu maçlarda Lionel Messi resimli tozluk kullanıyor. Karl, "Evet, sol bacağımdaki tozlukta Messi var. Futbol oynamaya başladığımdan beri o benim için ideal oldu; sol ayak, kısa boy ve topla inanılmaz hareketler" diye açıkladı.

Genç yetenek artık Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda kendini göstermeyi hedefliyor. Grup aşamasında Almanya; Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador milli takımlarıyla karşılaşacak. Karl, bu turnuva aracılığıyla uluslararası arenadaki itibarını daha da artırmayı amaçlıyor.

Bayern MünihLionel MessiMichael OliseFutbolAlmanya
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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