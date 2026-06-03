Harry Kane Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nde kendi heykeline kavuştu

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane'in kariyerinde saha dışında önemli bir olay yaşandı. Londra'nın ünlü Madame Tussauds Müzesi'nde forvet oyuncusunun balmumu heykeli dikildi. Bayern Münih yıldızı, bu olayın ailesi için gurur verici bir an olduğunu vurgulayarak heykelin son derece hassas bir şekilde yapılmasına hayran kaldığını gizlemedi. Goal.com haber verdi.

Şu anda Miami'de bulunan Harry Kane, heykel üzerinde çalışan sanatçılarla yakından işbirliği yaptı. Dış görünüşünden İngiltere milli takım formasına ve hatta tercih ettiği kramponlarına kadar her detaya özel önem verildi. Heykelde Kane, ayağını topun üzerine koyduğu klasik bir pozda tasvir edildi.

Forvet oyuncusunu özellikle heykelin ince detayları şaşırttı. Sanatçılar, evlilik yüzüğünü taktığı parmağındaki boğumu bile unutmadı; Kane her gol attığında bu boğumu öperek kutluyor. Futbolcu, "Nihai sonucu görmek bambaşkaydı; gözler o kadar gerçekçi görünüyor ki sanki aynaya bakıyormuşum gibi hissettim" dedi.

Tanıtım törenine Kane, eşi Kate ve dört çocuğuyla birlikte katıldı. Ayrıca etkinliğe, futbolcunun kariyerine başladığı "Ridgeway Rovers" kulübünün genç oyuncuları da davet edildi. Kane, bu heykelin gelecek nesiller için bir motivasyon kaynağı olmasını umuyor.

İngiltere milli takımının tarihteki en iyi golcüsü, "Londra benim için çok değerli bir şehir, tüm hayatımı burada geçirdim. Genç taraftarlarımın bu heykelle fotoğraf çektirmelerini dört gözle bekliyorum. Umarım bu onlara kendilerine inanmaları ve çok çalışmaları için ilham verir" diye ekledi.