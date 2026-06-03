Harry Kane 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Başarıya İmza Atabilecek mi?

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, ülkesini 2026 Dünya Kupası'nda zafere taşımaya hazırlanıyor. Bayern Münih forveti, turnuva tarihinde iki kez "Altın Ayakkabı" kazanan ilk futbolcu olabilir. Eski forvet Robbie Fowler, GOAL'e verdiği röportajda Kane'in bu hedefe ulaşacağına ve Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi gibi efsanelerin seviyesine yaklaşacağına inandığını belirtti. Goal.com haber verdi.

Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada İngiltere'nin 60 yıllık kupasız serisine son verebilmesi için Harry Kane'in en üst düzey formda olması gerekiyor. 2015'teki ilk maçından bu yana milli takım formasıyla 78 gol atan 32 yaşındaki forvet, şimdiden birçok rekoru kırdı. 2018 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle turnuvanın gol kralı olmuştu.

Fowler, İngiltere milli takımının turnuvanın son aşamalarına kadar ilerleyebileceğini vurguladı. "Harry Kane gibi bir golcü için çeyrek final, yarı final ve final maçlarında oynamak çok önemli. Eğer bir kez daha gol kralı olursa, bu onun Ballon d'Or adaylığını daha da güçlendirecektir" dedi Liverpool ve İngiltere'nin eski yıldızı.

Kane, oyun stilini akıllıca yönetmesiyle öne çıkıyor. Sahada sürekli yüksek hızda hareket etmese de pozisyonları doğru okuyabiliyor. Fowler'a göre, forvetin çok yönlü yeteneği onun bir kez daha dünyanın en iyi golcüsü olmasını sağlayabilir. İngiltere turnuvada ilerlerse, gollerin bizzat Harry Kane'den gelmesi bekleniyor.