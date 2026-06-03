Özbekistanlı futbolculardan Kanada'ya samimi teşekkür (foto)

Özbekistan Milli Takımı, Edmonton'daki kampını tamamlayarak Dünya Kupası hazırlıklarının bir sonraki aşaması için New York'a hareket etti. Fabio Cannavaro yönetimindeki temsilcilerimiz, Kanada'da oynanan hazırlık maçının ardından sadece sportif açıdan değil, insani ve kültürel açıdan da sıcak bir iz bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Özbekistan Milli Takımı futbolcuları Edmonton'daki soyunma odasından ayrılmadan önce ev sahiplerine özel bir not bıraktı. Notta Kanada tarafına misafirperverlikleri için teşekkür edildi ve yaklaşan Dünya Kupası'nda başarılar dilendi.

Fotoğraflarda görüldüğü üzere, soyunma odasında futbol sahası çizilmiş bir kağıda İngilizce ve Özbekçe samimi sözler yazıldı. Notta "Thank you for hospitality, Canada!" yani "Misafirperverlik için teşekkürler Kanada!" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Özbekçe "Katta rahmat, Kanada!" ve "Jahon chempionatida omad!" yazıları da bırakıldı.

Bu küçük bir hareket gibi görünebilir ancak büyük futbolda bu tür detaylar çok önemlidir. Sahada rekabet, mücadele ve sonuç vardır. Ancak maçtan sonra saygı, minnettarlık ve spor kültürü ön plana çıkar. Özbekistan Milli Takımı tam da bu açıdan kendisini layıkıyla gösterdi.

Edmonton'daki kamp, milli takımımız için Dünya Kupası öncesi önemli bir hazırlık aşaması oldu. Kanada ile oynanan hazırlık maçı temsilcilerimiz için kolay geçmedi; mücadelede Özbekistan 0-2 mağlup oldu. Ancak bu tür maçların asıl amacı sadece skor değil, takımın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, uluslararası tempoya uyum sağlamak ve Dünya Kupası öncesi gerekli dersleri çıkarmaktır.

Bu anlamda Kanada seyahati, futbolcularımız için hem sportif hem de tecrübe açısından faydalı oldu. Rakip, fiziksel olarak güçlü, hızlı ve yüksek yoğunlukta oynayan bir takım olduğunu gösterdi. Fabio Cannavaro da maçtan sonra Kanada futbolunun son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini kabul etmişti.

En önemlisi, bu seyahat sırasında Kanada'daki Özbekistanlı taraftarların yanı sıra Orta Asya halklarının temsilcileri milli takımımızı sıcak bir şekilde karşıladı. Edmonton Havalimanı'ndaki destek, bayraklar, milli kıyafetler ve çocukların sevinci takımımız için ayrı bir manevi güç oldu. CBC News gibi yerel TV kanallarının da bu süreci haber yapması, Özbekistan futbolunun uluslararası dikkati çektiğini gösterdi.

Soyunma odasında bırakılan teşekkür notu ise bu seyahate güzel bir nokta koydu. Bu hareket, milli takım futbolcularımızın sadece sahada değil, saha dışında da saygı ve terbiye gösterebildiğini kanıtladı.

Sporda rakibe saygı duymak büyük bir kültür göstergesidir. Kanada Özbekistan'ı ağırladı, maç organize edildi, taraftarlar stadyuma geldi ve milli takımımız ayrılmadan önce ev sahiplerine teşekkür ederek onlara Dünya Kupası'nda başarılar diledi. Bu çok basit ama hoş ve akılda kalıcı bir jest.

Artık Özbekistan Milli Takımı New York'a hareket etti. Önümüzde yine antrenmanlar, analizler ve Dünya Kupası hazırlıklarının önemli günleri var. Kanada maçından çıkarılan dersler, Edmonton'daki taraftar desteği ve ev sahiplerine duyulan minnettarlık; tüm bunlar ilk Dünya Kupası'na giden takımımızın tarihinde küçük ama anlamlı bir sayfa olarak kalacak.

Özbekistan Milli Takımı'nın önünde büyük sınavlar var. Ancak bu tür durumlar tek bir şeyi gösteriyor: Milli takımımız sadece futbol oynamayı değil, aynı zamanda büyük sahnede nasıl davranılması gerektiğini de öğreniyor. Bu ise Dünya Kupası öncesi çok önemli bir sinyal.