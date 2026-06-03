Lennart Karl her maçta Lionel Messi fotoğrafıyla sahaya çıkıyor

Bayern Münih'in yükselen yıldızı Lennart Karl, her maçta idolü Lionel Messi'nin fotoğrafını yanında taşıdığını açıkladı. Genç Alman yetenek, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç maçta gol atan en genç futbolcu olarak Kylian Mbappe'nin rekorunu kırmayı başardı. Goal.com haberine göre.

18 yaşındaki futbolcu, her resmi maçta Inter Miami yıldızının resminin bulunduğu özel tozluklar kullandığını belirtti. Karl için bu sadece bir resim değil, ulaşmak istediği zirvelerin sürekli bir hatırlatıcısıdır. Dünya şampiyonunun fotoğrafını yanında taşımanın ona zihinsel üstünlük ve motivasyon sağladığına inanıyor.

Kulübün "51" dergisine verdiği röportajda Lennart Karl şöyle konuştu: "Evet, sol bacağımdaki tozluğumda Messi'nin resmi var. Futbola başladığımdan beri o benim rol modelim; sol ayağını kullanıyor, boyu kısa ve topla inanılmaz şeyler yapıyor. Onun fotoğrafının yanımda olması bana ekstra güç veriyor ve daha üst seviyeye çıkmam için beni motive ediyor."

Messi ana ilham kaynağı olsa da, Karl Bayern antrenmanlarında deneyimli takım arkadaşlarından da çok şey öğreniyor. Özellikle Michael Olise'nin hareketlerini izlemeyi sevdiğini ve Harry Kane ile Joshua Kimmich gibi profesyonellerin iş ahlakının kendisine örnek olduğunu vurguladı.