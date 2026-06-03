Peter Reid: Harry Kane İngiltere Premier League'e Dönmek İstiyor

İngiltere milli takımının eski yıldızı Peter Reid, Harry Kane'in Bayern Münih'teki kariyeri sona erdiğinde tekrar İngiltere Premier League'e dönebileceğini düşünüyor. Reid, GOAL yayınına verdiği röportajda forvetin geleceği ve oyun tarzındaki kendine has özellikleri hakkında konuştu. Goal.com bu konuda haber verdi.

Kane, kupa kazanmak amacıyla 2023 yazında Tottenham'dan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu. Allianz Arena'da uzun süredir beklediği kupasız serisine son verdi ve iki kez şampiyonluğun yanı sıra Almanya Kupası ve Süper Kupa sahibi oldu. Ayrıca Bundesliga'da üç kez "Altın Ayakkabı" kazanarak üst düzey golcülük yeteneğini sergiledi.

Peter Reid şaka yollu Kane'i Everton formasıyla görmek istediğini belirtti: "Bence bir anlamda geri dönmek isteyecektir. Onu mavi formayla, yani Everton'da hayal edin — bu harika olurdu. Bence er ya da geç İngiltere şampiyonasına dönecek."

Reid ayrıca Kane'in sadece gol atma yeteneğini değil, aynı zamanda takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama becerisini de övdü. Ona göre Harry, orta sahaya gelip oynayan ve savunmacıları şaşırtan akıllı bir oyuncu. Bu özellikler, İngiltere milli takımının yaklaşan Dünya Kupası'ndaki başarısı için çok önemlidir.

Şu anda 32 yaşındaki forvetin Münih kulübüyle olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Gelecekte MLS'e transfer olacağı veya NFL'de şansını deneyeceği yönünde söylentiler dolaşsa da, İngiltere Premier League'e dönüş seçeneği en güçlü ihtimallerden biri olmaya devam ediyor.