Lionel Messi İspanya'nın Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

Lionel Messi, zengin kupa koleksiyonuna bir prestijli ödül daha ekledi. Inter Miami yıldızı, 2026 yılı Spor dalında "Asturya Prensesi" Ödülü'nün sahibi olarak açıklandı. İspanya'nın bu yüksek takdirine giden yolda tenis efsanesi Serena Williams'ın izinden giden Messi, eski takımı Barcelona da dahil olmak üzere tüm dünyadan tebrikler aldı. Goal.com bu haberi duyurdu.

Jüri, Messi'yi spor tarihindeki en büyük kariyere sahip isim olarak resmen tescilledi. 38 yaşındaki forvetin sadece sahadaki olağanüstü başarıları değil, saha dışındaki etkisi de özellikle vurgulandı. Kararda, onun "olağanüstü yeteneği, örnek spor kariyeri ve ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim ile tıbbi yardım konusundaki hayır faaliyetleri" takdirle karşılandı.

Barcelona kulübü, eski kaptanını ilk tebrik edenler arasında yer aldı. Lionel Messi, kariyerinin büyük bölümünü Camp Nou'da geçirmiş, La Masia altyapısından kulüp tarihinin en başarılı dönemini yöneten bir lidere dönüşmüştür. Katalan ekibinde 4 Şampiyonlar Ligi, 10 La Liga ve 7 İspanya Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Lionel Messi'yi 2026 'Asturya Prensesi' Ödülü için tebrik ederiz. Barcelona'daki efsanevi mirasınız ve kulübümüzle dolu başarılarla geçen yolunuz layıkıyla takdir edilmiştir." Messi'nin sekiz Altın Top ödülü ve rekor gol sayıları, kulüp tarihiyle ayrılmaz bir bütündür.

Kulüp düzeyindeki başarıların yanı sıra bu ödül, Messi'nin Arjantin milli takımıyla kazandığı zaferleri de yansıtıyor. 2022 Dünya Kupası zaferi ve iki Copa America şampiyonluğu, uluslararası alandaki statüsünü daha da pekiştirdi. Ödül organizatörleri Messi'yi "futbol tarihinin en çok kupa kazanan ve sahadaki örnek davranışlarıyla saygı gören oyuncusu" olarak nitelendirdi.