Alan Shearer İngiltere Milli Takımı'nın Ana Oyun Kurucusunu Açıkladı

İngiltere milli takımının eski forveti Alan Shearer, yeni teknik direktör Thomas Tuchel'e beklenmedik bir tavsiyede bulundu. Shearer'a göre, Dünya Kupası'nda Real Madrid yıldızı Jude Bellingham değil, Aston Villa forması giyen Morgan Rogers 10 numara pozisyonunda ilk 11'de sahaya çıkmalı. Goal.com'un haberine göre .

Uzman, tercihini oyuncuların mevcut form durumuyla açıkladı. Rogers, geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı, 14 gol ve 12 asist kaydetti. Ayrıca takımının Avrupa Ligi şampiyonu olmasında büyük pay sahibi oldu. Shearer, Rogers'ın fiziksel durumu ve istikrarının onu asıl aday haline getirdiğini vurguladı.

Öte yandan Jude Bellingham, Real Madrid'de sakatlıklarla gölgelenen zor bir sezon geçirdi. 40 maçta 8 gol ve 5 asist üretti. Her ne kadar Bellingham'a resmen 10 numaralı forma verilse de Shearer, teknik direktörün itibara değil, sonuca odaklanması gerektiğini belirtti.

Shearer ayrıca ideal orta saha üçlüsünü de açıkladı: Morgan Rogers'ı Elliot Anderson ve Declan Rice ile birlikte görmek istiyor. Ona göre Rogers, çalışmasıyla Dünya Kupası'nda ilk 11'de oynama hakkını kazandı ve Thomas Tuchel gibi deneyimli bir teknik direktör, yıldız oyuncuları yedek bırakmaktan çekinmemeli.