Newcastle United'dan Nijeryalı Neymar için 24 milyon euroluk teklif

İngiltere Premier League ekibi Newcastle United, yaz transfer dönemi için planlarını hızlandırarak İsveç kulübü AIK'ın genç yıldızı Zadok Yohanna için resmi 24 milyon euroluk teklif sundu. Patlayıcı oyun tarzı nedeniyle "Nijeryalı Neymar" lakabını alan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Avrupa futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi. Goal.com bu haberi duyurdu.

Sky Sports Germany muhabiri Florian Plettenberg ve İsveçli Expressen gazetesinin haberine göre, Eddie Howe'nun ekibi hücum hattını güçlendirmek amacıyla Yohanna'yı birincil hedef olarak belirledi. Bu transfer 24 milyon euro karşılığında gerçekleşirse, İsveç ligi tarihindeki en pahalı satış olacak ve İskandinav futbolu için bir rekor kırılacak.

Yetenekli futbolcu için verilen mücadelede Newcastle United yalnız değil. Brighton da bu yarışta aktif rol alıyor ve iddialara göre oyuncuyla kişisel anlaşmaya vardı. Ancak "Saksağanlar", finansal güçleri ve Kuzey İngiltere'deki projeleri sayesinde Brighton'ı geride bırakmayı umuyor.

Zadok Yohanna, hızı ve top sürme becerisiyle scoutların dikkatini çekti. Sol ayağını kullanan bir sağ kanat oyuncusu olarak modern futbolun gerekliliklerini tam olarak karşılıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.

Nijeryalı yeteneğe Real Madrid, Borussia Dortmund ve Tottenham gibi dev kulüpler de ilgi gösteriyor. Ayrıca Fransa'nın Rennes kulübü de durumu yakından takip ediyor. Eddie Howe, Yohanna'nın ham yeteneğini Premier League seviyesine taşıyabileceğine inanıyor.