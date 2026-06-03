Florentino Perez bu hafta Real Madrid için ilk büyük transferi açıklayacak

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu perşembe günü kulübün gelecek sezon için "ilk büyük transferini" açıklayacağını duyurdu. 79 yaşındaki başkan, son yirmi yılın ilk rekabetli başkanlık seçimi öncesinde konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Geleneksel "Galactico" stratejisine sadık kalan Perez, pazar günkü oylama öncesinde kulübün mali gücünü göstermeye hazır. Goal.com haber verdi.

El Español'e verdiği röportajda Perez, kadroya yeni bir yıldız katılacağını doğruladı. "Bu perşembe günü gelecek sezon için ilk büyük transferimi açıklayacağım. Spor projemi herkes biliyor: en iyi futbolculara sahip olmak ve kazanmaya devam etmek" dedi. Yeni oyuncunun ismi henüz gizli tutulsa da, medya Liverpool ile sözleşmesi sona eren Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries'i Real Madrid ile ilişkilendiriyor.

Bu seçim, Perez için 2006'dan bu yana ilk ciddi sınav niteliğinde; zira son beş seçimi rakipsiz kazanmıştı. Bu kez 37 yaşındaki iş insanı Enrique Riquelme ona rakip oluyor. Riquelme, kulüp efsanesi Raul Gonzalez'i sportif direktör olarak atamak ve Manchester City orta saha oyuncusu Rodri gibi isimleri transfer etmek gibi vaatlerde bulunmaya başladı.

Perez'in sadece yeni bir futbolcuyu değil, aynı zamanda boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceğini de açıklaması bekleniyor. Haberlere göre, 2010-2013 yılları arasında takımı çalıştıran Jose Mourinho Santiago Bernabeu'ya dönebilir. Perez bu konudaki sorulara, "Yakında Real Madrid'in yeni teknik direktörünü açıklayacağım. Pazar gününe kadar yeni isimler duyacaksınız, endişelenmeyin" yanıtını verdi.