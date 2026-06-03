Diego Kochen Barcelona'dan kiralık ayrılmaya yakın

ABD milli takımının umut vadeden kalecisi Diego Kochen'in bu yaz Barcelona'dan kiralık olarak ayrılması bekleniyor. 20 yaşındaki file bekçisi, becerilerini geliştirmek ve daha fazla forma şansı bulmak için kariyerinde yeni bir aşamaya hazırlanıyor. Haberlere göre, Amerikalı kaleciyi kadrosuna katmak isteyen en güçlü aday Danimarka ekibi Lyngby. Goal.com'un haberine göre.

Kochen, Barcelona sisteminde yüksek bir değere sahip ve geçen sezonun büyük bölümünü A takım ile yedek takım arasında geçirdi. A takımda resmi maçlara çıkmasa da Joan Garcia ve Wojciech Szczesny gibi isimlerin ardından üçüncü kaleci olarak 40 maçın kadrosunda yer aldı. Ayrıca İspanya dördüncü liginde Barca Athletic formasıyla 20 maça çıktı.

ESPN'in bildirdiğine göre, Katalan yönetimi Kochen'in gelişimi için onu kiralamaya hazır. Kaleci, ABD'nin U-16'dan U-23'e kadar çeşitli genç milli takımlarında düzenli olarak oynuyor. Venezuela ve Peru milli takımlarında oynama hakkına sahip olmasına rağmen, tüm dikkatini yalnızca ABD'yi temsil etmeye odakladı.

Şu anda Kochen, ABD milli takım kampında antrenman yapıyor ve deneyim kazanıyor. Danimarka Süper Ligi ekibi Lyngby, onu bir sezonluğuna kiralamayı planlıyor ve oyuncu da bu seçeneğe sıcak bakıyor. Bilgi notu: Diego Kochen'in Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerlidir.