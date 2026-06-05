Kylian Mbappe İngiltere Premier Ligi'ne mi geçiyor? Louis Saha seçeneği açıkladı

·84·Spor
Kylian Mbappe İngiltere Premier Ligi'ne mi geçiyor? Louis Saha seçeneği açıkladı

Fransız eski forvet Louis Saha, vatandaşı Kylian Mbappe'nin gelecekte İngiltere Premier Ligi'nde oynayabileceğini tahmin etti. Şu anda Real Madrid forması giyen dünya şampiyonu için en uygun takım olarak Manchester United görülüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mbappe şu anda 27 yaşında ve Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yazına kadar geçerli. "Kraliyet kulübü" formasıyla 103 maçta 86 gol atmış olmasına rağmen, İspanya başkentinde etrafındaki ortam ve destek konusunda çeşitli şüpheler ortaya çıkıyor. Bu durum, kariyerinde yeni bir sayfa açılacağına dair söylentilere neden oldu.

Louis Saha, GOAL'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Onu İngiltere Premier Ligi'nde görmeyi çok isterim. La Liga'daki deneyiminin ardından, neden dünyanın en güçlü liglerinden birine geçmesin? Kylian Mbappe seviyesindeki bir futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüp sayısı fazla değil".

Uzmanın görüşüne göre, Manchester City kadrosunda zaten Erling Haaland gibi güçlü bir forvetin bulunduğunu göz önüne alırsak, Manchester United Mbappe için en iyi adres haline gelebilir. Daha önce futbolcunun adı Arsenal ile de anılmıştı; bu da ona efsanevi Thierry Henry'nin izinden gitme fırsatı verirdi.

PSG tarihinin en golcü oyuncusu ve Fransa milli takımının lideri olarak kabul edilen Mbappe, dünyanın herhangi bir kulübü için hayal edilen bir transfer olmaya devam ediyor. İngiltere'ye transferi, futbol dünyasındaki en ses getiren olaylardan biri haline gelecektir.

Kylian MbappeReal MadridManchester Unitedİngiltere Premier LigiTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Liverpool, Burnley savunmacısı Maxime Estève'yi satın almak istiyorLiverpool, Burnley savunmacısı Maxime Estève'yi satın almak istiyorBugün, 09:14Chelsea, Marc Cucurella'nın yerine yeni bir defansif oyuncu aramaya başladıChelsea, Marc Cucurella'nın yerine yeni bir defansif oyuncu aramaya başladıBugün, 09:06Max Holloway, Conor McGregor ile yaklaşan dövüş hakkında konuştuMax Holloway, Conor McGregor ile yaklaşan dövüş hakkında konuştuBugün, 09:01Bavyera, Ismael Saibari transferi için görüşmelere başladıBavyera, Ismael Saibari transferi için görüşmelere başladıBugün, 08:56Real Madrid, Michael Olise için 150 milyon euroluk teklif hazırlıyorReal Madrid, Michael Olise için 150 milyon euroluk teklif hazırlıyorBugün, 08:53Mbappe, Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Neymar'a karşı oynamak istiyorMbappe, Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Neymar'a karşı oynamak istiyorBugün, 08:49
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu