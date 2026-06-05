Kylian Mbappe İngiltere Premier Ligi'ne mi geçiyor? Louis Saha seçeneği açıkladı

Fransız eski forvet Louis Saha, vatandaşı Kylian Mbappe'nin gelecekte İngiltere Premier Ligi'nde oynayabileceğini tahmin etti. Şu anda Real Madrid forması giyen dünya şampiyonu için en uygun takım olarak Manchester United görülüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mbappe şu anda 27 yaşında ve Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yazına kadar geçerli. "Kraliyet kulübü" formasıyla 103 maçta 86 gol atmış olmasına rağmen, İspanya başkentinde etrafındaki ortam ve destek konusunda çeşitli şüpheler ortaya çıkıyor. Bu durum, kariyerinde yeni bir sayfa açılacağına dair söylentilere neden oldu.

Louis Saha, GOAL'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Onu İngiltere Premier Ligi'nde görmeyi çok isterim. La Liga'daki deneyiminin ardından, neden dünyanın en güçlü liglerinden birine geçmesin? Kylian Mbappe seviyesindeki bir futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüp sayısı fazla değil".

Uzmanın görüşüne göre, Manchester City kadrosunda zaten Erling Haaland gibi güçlü bir forvetin bulunduğunu göz önüne alırsak, Manchester United Mbappe için en iyi adres haline gelebilir. Daha önce futbolcunun adı Arsenal ile de anılmıştı; bu da ona efsanevi Thierry Henry'nin izinden gitme fırsatı verirdi.

PSG tarihinin en golcü oyuncusu ve Fransa milli takımının lideri olarak kabul edilen Mbappe, dünyanın herhangi bir kulübü için hayal edilen bir transfer olmaya devam ediyor. İngiltere'ye transferi, futbol dünyasındaki en ses getiren olaylardan biri haline gelecektir.