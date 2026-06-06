Jurgen Klopp'un menajerinden Real Madrid ile ilgili haberlere tepki

·45·Spor
Jurgen Klopp'un menajerinden Real Madrid ile ilgili haberlere tepki

Jurgen Klopp'un temsilcisi, Alman uzmanın Real Madrid ile bağlantılı olduğu yönündeki sansasyonel haberlerin ardından teknik direktörlüğe dönüşüyle ilgili söylentileri yalanladı. Bu sert yalanlama, Pazar günü yapılacak seçimlerde kazanması halinde Liverpool'un eski teknik direktörünü takıma getireceğini vaat eden başkan adayı Enrique Riquelme'nin açıklamasının ardından geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Real Madrid üyeleri son 20 yılın ilk başkanlık seçimlerine hazırlanırken, kulüp önemli bir kavşakta duruyor. Aday Riquelme, seçim kampanyasında Klopp'u ana hedef olarak gösterdi ve spor direktörü Raul Gonzalez'in Pazartesi günü Alman uzmanla derhal iletişime geçeceğini vurguladı.

Ancak Klopp'un menajeri Marc Kosicke bu vaatleri hızla çürüttü. Müvekkilinin mevcut idari görevinden memnun olduğunu belirterek, Riquelme'nin hırslı manifestosuna bir darbe daha vurdu. Daha önce adayın ekibi, 'Bernabeu'nun benzersiz cazibesinin efsanevi teknik direktörü molasını bitirmeye ikna edebileceğini iddia etmişti.

Bir spor yayınına verdiği röportajda Kosicke şunları söyledi: 'Bu sinir bozucu bir durum! Jurgen Klopp, Red Bull sistemindeki rolünden memnun ve herhangi bir kulüpte teknik direktör olarak çalışma niyeti yok'. Bu, Riquelme için haftadaki ikinci başarısızlık oldu, zira daha önce Erling Haaland'ın temsilcileri de futbolcunun transferi konusunda bir anlaşma olduğu söylentilerini gülerek reddetmişti.

Riquelme vaatlerini savunurken, Erling Haaland veya Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin transferini gerçekleştiremezse, kulüp üyelerinin gelecek sezon aidatlarını cebinden ödemeyi garanti ettiğini söyledi. Buna rağmen, Klopp'un resmi temsilcisi tarafından verilen ret, adayın planlarını sorgulatıyor.

Real MadridJurgen KloppErling HaalandTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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