Atletiko kadrosunu yedi yeni futbolcuyla güçlendirecek

Avrupa'da bir sezon daha sona erdi ve hareketli transfer dönemi başlıyor. Bu konuda İspanya La Liga'nın devlerinden Atlético Madrid kulübü büyük çaplı reformların eşiğinde. Arjantinli deneyimli teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki 'yastıkçılar', yeni sezon başlamadan önce kadroyu köklü bir şekilde yenilemeyi ve güçlendirmeyi ana görev olarak belirledi.

İçeriden gelen bilgilere göre, Madrid kulübünün sportif direktörü Mateu Alemani yaz transfer penceresinde tam olarak yedi yüksek seviyeli oyuncuyu takıma kazandırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Madridlilerin kısa listesi ve ana hedefleri

Mateu Alemani'nin planına göre, takımın her hattının rekabetçi duruma getirilmesi gerekiyor. Kulüp şu anda aşağıdaki pozisyonlar için uygun adayları arıyor:

Defans hattı için: Bir stoper ve bir sol bek.

Orta saha ve kanatlar: Bir merkez orta saha ve hücum gücünü artırmak için iki hızlı kanat oyuncusu.

Hücum hattı: Bir santrfor ve takımdan ayrılan Antoine Griezmann'in yerini dolduracak yeni bir lider.

Cucurella, Bernardo Silva ve González transferleri

Atlético yönetimi sadece sıradan futbolcuları değil, Avrupa futbolunda söz sahibi yıldızları da Madrid'e davet ediyor. Aşağıdaki tabloda kulübün yaz dönemindeki en önemli ve ses getiren transfer hedeflerini görebilirsiniz:

Futbolcunun Adı Soyadı Mevcut Kulübü Atlético'daki Gelecek Pozisyonu / Statüsü Marc Cucurella Chelsea Sol bek hattını güçlendirmek için ana aday. Bernardo Silva Manchester City Orlando'ya giden Antoine Griezmann'in gerçek halefi. Nicolás González Juventus Geçen sezonu kiralık geçiren futbolcunun transfer hakları tamamen satın alınacak.

Griezmann'in ABD MLS takımı Orlando'ya transferi Madridlilerin hücum gücünü etkileyecektir. Bu nedenle Diego Simeone, Manchester City ile birçok kupa kazanan Bernardo Silva'nın transferine şahsen ilgi duyuyor.

Zemin Analizi: Diego Simeone'nin Atlético'da kurduğu uzun vadeli sistem taze kana ihtiyaç duyuyordu. Deneyimli sportif direktör Mateu Alemani'nin gelişi ve transfer piyasasındaki cesur adımları, Madridlilerin hırslarının hala yüksek olduğunu gösteriyor. Cucurella ve Bernardo Silva gibi Premier League yıldızlarının Madrid'e gelmesi sadece Atlético'yu değil, tüm La Liga'nın cazibesini artıracaktır. Yeni sezonda Wanda Metropolitano'da tamamen yeni ve dinamik bir takım görmemiz bekleniyor.

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