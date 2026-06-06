Belçika milli takımı Tunus'u 5-0 yendi

Kuzey Amerika'da başlayacak olan Dünya Kupası (DK-2026) öncesinde milli takımlar, güçlerini test etmek ve taktik şemalarını mükemmelleştirmek amacıyla yoğun hazırlık maçları yapıyor. Bu önemli hazırlık karşılaşmalarından biri, yıldızlarla dolu güçlü Belçika kadrosu ile Afrika'nın inatçı ve mücadeleci temsilcisi Tunus milli takımları arasında gerçekleşti.

Belçika'nın ev sahipliği yaptığı bu hazırlık maçında taraftarlar, gollerle dolu ve mutlak üstünlükle geçen heyecan verici bir futbol şölenine tanık oldu. Ev sahibi ekip, rakip kaleye cevapsız 5 gol atarak haklı ve farklı bir galibiyeti resmileştirdi.

Gol şöleni ve 'Kırmızı Şeytanlar'ın kusursuz oyunu

Maçın başından itibaren inisiyatifi ele alan ev sahipleri, hücum hattında çok aktif hareket etti ve pozisyonları verimli kullandı. Maçta atılan gollerin kronolojisi şu şekilde gerçekleşti:

İlk başarı: Mücadelenin 28. dakikasında Londra'nın 'Arsenal' kulübünün yıldızı Leandro Trossard skoru açarak takımını öne geçirdi.

Baskının artışı: İkinci yarı başında, yani 53. dakikada yetenekli Charles De Ketelaere farkı büyüttü.

Kaptanlık ustalığı: Ünlü oyun kurucu Kevin De Bruyne 65. dakikada yeteneğini sergileyerek skoru 3-0'a taşıdı.

Son noktalar: Maçın sonunda Tunus savunması tamamen çöktü — 85. dakikada Dodi Lukebakio ve iki dakika sonra, 87. dakikada Nicolas Raskin nihai skoru (5-0) belirledi.

Hazırlık maçının genel özeti (Tablo)

Bugünkü maçın kısa ve net istatistiksel özeti aşağıdaki özel entegre tabloda yer almaktadır:

Maç durumu Gol atan takımlar ve nihai skor Gol yazarları ve dakikaları Hazırlık maçı Belçika — Tunus (5:0) L. Trossard (28')

Ch. De Ketelaere (53')

K. De Bruyne (65')

D. Lukebakio (85')

N. Raskin (87')

Önümüzde Dünya Kupası'nın zorlu sınavları var

Bu maç, her iki milli takımın teknik direktörleri için Dünya Kupası öncesinde kadronun zayıf ve güçlü yönlerini görmek adına harika bir fırsat oldu. Hatırlatalım, yaklaşan dünya şampiyonasında her iki takımı da ciddi sınavlar bekliyor:

Rudi Garcia yönetimindeki Belçika milli takımı, DK-2026 grup aşamasında Mısır, İran ve Yeni Zelanda temsilcileriyle mücadele edecek.

Tunus milli takımı ise Dünya Kupası'nın en zor gruplarından birine düştü; rakipleri Japonya, İsveç ve Hollanda milli takımları olacak.

Zemin özeti: Belçika milli takımının Tunus karşısında aldığı bu güven verici galibiyet, ekibin DK-2026 öncesinde psikolojik ve taktik açıdan mükemmel formda olduğunu gösteriyor. Rudi Garcia, kısa sürede yıldız kadro ile genç yetenekler arasında harika bir denge kurmayı başardı. Tunus için bu ağır bir yenilgi olsa da, Japonya ve Hollanda gibi üst düzey takımlara karşı resmi maçlar öncesinde bu zayıf noktaları görmek onlar için faydalı olacaktır. Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında her iki milli takıma da güzel ve anlamlı oyunlar diliyoruz.

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