İngiltere millî takımı Yeni Zelanda karşısında galibiyet aldı

·47·Spor
İngiltere millî takımı Yeni Zelanda karşısında galibiyet aldı

Okyanusya'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşılırken, güçlü millî takımların hazırlık süreci kızışıyor. Futbolun beşiği İngiltere millî takımı, bir sonraki ciddi hazırlık maçında Okyanusya temsilcisi Yeni Zelanda millî takımını ağırladı.

Maç dostluk statüsünde oynansa da, sahada gerçek bir taktik mücadele ve yüksek tempo gözlendi. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, taraftarlarının önünde 1-0'lık küçük ama güven veren bir galibiyet resmileştirdi.

Kaptanın sözü ve ilk yarıdaki belirleyici vuruş

İngilizler maçın başından itibaren inisiyatifi ele almaya çalıştı, ancak konukların sıkı savunmasını aşmak kolay olmadı. Mücadelenin kaderini belirleyen tek olay ilk yarı sonunda gerçekleşti:

  • Harry Kane'den gol: İlk yarının normal süresi tamamlandıktan sonra hakem tarafından verilen 45+2. dakikada takımın gol kralı ve kaptanı Harry Kane rakip kaleyi tam isabetle buldu.

  • İkinci yarıdaki değişiklikler: Devre arasından sonra Thomas Tuchel kadroyu neredeyse tamamen yenileyerek yeni taktik şemaları denedi. İkinci yarıda her iki tarafta da pozisyonlar yaşansa da, kalelere başka gol girmedi.

Hazırlık maçının genel detayları (Skor Tablosu)

İngiltere millî takımının bu hazırlık maçındaki kadro rotasyonunu ve maç sonucunu aşağıdaki entegre tablodan detaylıca görebilirsiniz:

Maç statüsü ve sonucu

Atılan gol ve dakikası

Sahadaki kadrolar ve değişiklikler (İngiltere)

Dostluk maçı



İngiltere — Yeni Zelanda


( 1 : 0 )

Harry Kane (45+2')

Kaleci: Pickford (Trafford, 46).


Defans: Stones (Bunn, 46), Spence (Livramento, 46), Quansah (James, 46), Guehi (Konsa, 46).


Orta saha: Mainoo (O'Reilly, 46), Rogers (Anderson, 46), Henderson (Bellingham, 46).


Forvet: Watkins (Ngumoha, 46), Rashford (Gordon, 46), Kane (Toney, 46).

Maç yorumu: Thomas Tuchel için bu maç, sonuçtan ziyade kadronun geniş imkanlarını test etmek için çok uygun bir fırsattı. İngiliz teknik direktör, ikinci yarıda neredeyse farklı bir kadroyu sahaya sürerek genç yetenekler ve deneyimli yıldızların (örneğin Jude Bellingham) uyumunu gözden geçirdi. Harry Kane'in golü, takımın hücum liderinin hâlâ mükemmel formda olduğunu gösterdi. Yeni Zelanda gibi disiplinli savunma yapan bir takıma karşı alınan bu galibiyet, 'Üç Aslanlar'a yaklaşan Dünya Kupası öncesi iyi bir moral verdi. Bu yılki Dünya Kupası'ndan İngilizlerden sadece yüksek sonuçlar bekliyoruz!

Dünya Kupası'na hazırlanan üst düzey takımların en son sonuçlarını, Dünya Kupası 2026 günlüğünü ve dünya futboluna dair en özel röportajları her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

İngiltereYeni ZelandaThomas TuchelHarry KaneFIFA Dünya Kupası 2026
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dmitriy Kuznetsov 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımını destekleyecekDmitriy Kuznetsov 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımını destekleyecekBugün, 03:55James Rodríguez, Kolombiya cumhurbaşkanının kızından özür dilediJames Rodríguez, Kolombiya cumhurbaşkanının kızından özür dilediBugün, 03:37Andoni Iraola, Liverpool'deki temel hedeflerinden bahsettiAndoni Iraola, Liverpool'deki temel hedeflerinden bahsettiBugün, 03:30Rodri, Guardiola'nın yönettiği yılları hatırladıRodri, Guardiola'nın yönettiği yılları hatırladıBugün, 03:23Almanya milli takımı ABD'ye karşı oynanan maçta galibiyet kazandıAlmanya milli takımı ABD'ye karşı oynanan maçta galibiyet kazandıBugün, 03:16Bernardo Silva kariyerine Real Madrid'de devam edebilirBernardo Silva kariyerine Real Madrid'de devam edebilirBugün, 03:11
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu