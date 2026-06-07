İngiltere millî takımı Yeni Zelanda karşısında galibiyet aldı

Okyanusya'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşılırken, güçlü millî takımların hazırlık süreci kızışıyor. Futbolun beşiği İngiltere millî takımı, bir sonraki ciddi hazırlık maçında Okyanusya temsilcisi Yeni Zelanda millî takımını ağırladı.

Maç dostluk statüsünde oynansa da, sahada gerçek bir taktik mücadele ve yüksek tempo gözlendi. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, taraftarlarının önünde 1-0'lık küçük ama güven veren bir galibiyet resmileştirdi.

Kaptanın sözü ve ilk yarıdaki belirleyici vuruş

İngilizler maçın başından itibaren inisiyatifi ele almaya çalıştı, ancak konukların sıkı savunmasını aşmak kolay olmadı. Mücadelenin kaderini belirleyen tek olay ilk yarı sonunda gerçekleşti:

Harry Kane'den gol: İlk yarının normal süresi tamamlandıktan sonra hakem tarafından verilen 45+2. dakikada takımın gol kralı ve kaptanı Harry Kane rakip kaleyi tam isabetle buldu.

İkinci yarıdaki değişiklikler: Devre arasından sonra Thomas Tuchel kadroyu neredeyse tamamen yenileyerek yeni taktik şemaları denedi. İkinci yarıda her iki tarafta da pozisyonlar yaşansa da, kalelere başka gol girmedi.

Hazırlık maçının genel detayları (Skor Tablosu)

İngiltere millî takımının bu hazırlık maçındaki kadro rotasyonunu ve maç sonucunu aşağıdaki entegre tablodan detaylıca görebilirsiniz:

Maç statüsü ve sonucu Atılan gol ve dakikası Sahadaki kadrolar ve değişiklikler (İngiltere) Dostluk maçı



İngiltere — Yeni Zelanda

( 1 : 0 ) Harry Kane (45+2') Kaleci: Pickford (Trafford, 46).

Defans: Stones (Bunn, 46), Spence (Livramento, 46), Quansah (James, 46), Guehi (Konsa, 46).

Orta saha: Mainoo (O'Reilly, 46), Rogers (Anderson, 46), Henderson (Bellingham, 46).

Forvet: Watkins (Ngumoha, 46), Rashford (Gordon, 46), Kane (Toney, 46).

Maç yorumu: Thomas Tuchel için bu maç, sonuçtan ziyade kadronun geniş imkanlarını test etmek için çok uygun bir fırsattı. İngiliz teknik direktör, ikinci yarıda neredeyse farklı bir kadroyu sahaya sürerek genç yetenekler ve deneyimli yıldızların (örneğin Jude Bellingham) uyumunu gözden geçirdi. Harry Kane'in golü, takımın hücum liderinin hâlâ mükemmel formda olduğunu gösterdi. Yeni Zelanda gibi disiplinli savunma yapan bir takıma karşı alınan bu galibiyet, 'Üç Aslanlar'a yaklaşan Dünya Kupası öncesi iyi bir moral verdi. Bu yılki Dünya Kupası'ndan İngilizlerden sadece yüksek sonuçlar bekliyoruz!

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