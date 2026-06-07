Almanya milli takımı ABD'ye karşı oynanan maçta galibiyet kazandı

·48·Spor
Almanya milli takımı ABD'ye karşı oynanan maçta galibiyet kazandı

Okyanus ötesinde başlaması beklenen Dünya Kupası (DK-2026) öncesinde milli takımlar, kadrolarını test etmek ve savaş hazırlığını üst düzeye çıkarmak amacıyla hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. Böyle büyük ve ilginç karşılaşmalardan biri ABD'nin Chicago şehrinde gerçekleşti. Burada Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan ABD milli takımı, Avrupa'nın güçlü temsilcisi Almanya milli takımını ağırladı.

Taraftarlarla dolu stadyumda oynanan hazırlık maçı son derece tempolu, hızlı ve sert mücadelelere sahne oldu. Sonuç olarak 'Alman makinesi' sınıfını ve yeteneğini sergileyerek ev sahiplerini 2:1'lik skorla mağlup etti.

Hızlı başlangıç ve Robinson'ın süper golü

Karşılaşma hakemin başlangıç düdüğüyle birlikte çok yüksek bir tempoda başladı. Taraftarlar yerlerini almaya fırsat bulamadan, maçın daha 2. dakikasında Almanya milli takımının yetenekli forveti Kai Havertz ABD savunmasındaki hatayı cezalandırarak skoru açmayı başardı.

Böyle hızlı bir golden şaşkına dönmeyen ABD temsilcileri yavaş yavaş inisiyatifi ele geçirdi ve 37. dakikada dengeyi sağladı. Takımın defans oyuncusu Antoni Robinson Alman kalecine akıl almaz derecede güzel ve güçlü bir şut göndererek süper golün sahibi oldu ve stadyumu coşkuya boğdu.

Ancak ikinci yarıda Almanya sözünü söylemeyi bildi. 57. dakikada hızlı kanat oyuncusu Leroy Sane rakip kaleciyi çaresiz bırakarak Almanya'nın galibiyet golünü attı. Her iki teknik direktör de maçın sonunda geniş rotasyonlar yapsa da skor başka değişmedi.

Hazırlık maçının genel detayları (Tablo)

Almanya ve ABD milli takımları arasındaki mücadelenin nihai sonucunu ve sahada yer alan kadroları aşağıdaki özel tablodan detaylı olarak görebilirsiniz:

Maçın statüsü ve sonucu

Atılan goller ve dakikalar

Sahadaki kadrolar ve değişiklikler

Hazırlık maçı



ABD — Almanya


( 1 : 2 )

A. Robinson (37')



K. Havertz (2')


L. Sane (57')

ABD: Friz, Frimen, Rim, Dest (Vea, 72), E. Robinson, M. Robinson, Makkenni, Adams (Roldan, 72), Tillman, Pulishich, Balogun.



Almanya: Bauman, Kimmix (Anton, 62), Ta, Shlotterbek, Braun (Raum, 61), Nmecha (Goretska, 80), Pavlovich (Stiller, 80), Musiala (Amiri, 80), Virts (Bayer, 80), Sane, Xavers (Undav, 61).

Zamin yorumu: Chicago'da oynanan bu maç, her iki takım için de yaklaşan Dünya Kupası öncesinde çok büyük ve faydalı bir hazırlık görevi gördü. Almanya milli takımı Havertz, Sane, Musiala ve Virts gibi oyuncularla hücumda hala tehlikeli olduğunu gösterirken, ABD takımı evindeki gücünü ve Robinson'ın süper golüyle herhangi bir dev takıma sürpriz yapabileceğini kanıtladı. Taraflar, Dünya Kupası başlayana kadar hataları üzerinde çalışmak için iyi bir fırsata sahip oldu. Gelecek turnuvada her iki milli takıma da zaferler diliyoruz!

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AlmanyaABDChicagoKai HavertzLeroy Sané
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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