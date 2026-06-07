James Rodríguez, Kolombiya cumhurbaşkanının kızından özür diledi

·3·Spor
James Rodríguez, Kolombiya cumhurbaşkanının kızından özür diledi

Kuzey Amerika'da düzenlenmesi beklenen 2026 FIFA Dünya Kupası arifesinde, milli takım kamplarında taraftarlar için son derece ilgi çekici ve moral verici olaylar yaşanıyor. Böyle güzel ve örnek alınacak durumlardan biri, Kolombiya milli takımının ünlü yıldızı ve kaptanı James Rodríguez ile ülke cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kızı Antonella arasında yaşandı.

Bilindiği üzere, Kolombiya milli takımının Dünya Kupası'na katılmak üzere ayrılmasından önce başkent havaalanında resmi bir uğurlama töreni düzenlendi. Bu etkinlik sırasında devlet başkanının kızı Antonella, favori futbolcusu James Rodríguez'e yaklaşarak ondan anı olarak birlikte fotoğraf çektirmesini istedi. Ancak gürültü ve kalabalığın içinde kalan yetenekli orta saha oyuncusu bu isteği fark etmeyerek görmezden geldi.

Samimi taraftarlık ve yıldızın asil cevabı

Bu rahatsız edici durumun ardından Antonella, medya ve sosyal medyada yaptığı açıklamada, hiç kırgın olmadığını ve Rodríguez'in hala en sevdiği futbolcu olmaya devam ettiğini büyük bir hoşgörüyle vurguladı. Bu sözleri duyan James Rodríguez, kendine özgü bir asalet gösterdi ve sosyal medyadaki resmi sayfası üzerinden kıza samimi bir mesaj yayınladı:

"Antonella, beni affet. Seninle mutlaka harika bir fotoğraf çektireceğiz! Ayrıca, senin için özel bir hediyem var: kişisel anı formam. Nereye ve hangi adrese göndermem gerektiğini söylemen yeterli, mutlaka ulaştıracağım. Sadece bir dahaki sefere beni gördüğünde biraz daha yüksek sesle konuş. Seni içtenlikle kucaklıyorum!"

Kolombiya'yı 2026 Dünya Kupası'nda ciddi sınavlar bekliyor

Havaalanındaki bu hoş ve moral verici olayın ardından, Kolombiya milli takımı tüm dikkatini yaklaşan Dünya Kupası maçlarına verdi. Aşağıdaki entegre tabloda, Güney Amerika temsilcilerinin grup aşamasındaki rakipleri yer almaktadır:

Turnuva aşaması

Kolombiya'nın yer aldığı grup

Grup rakibi milli takımlar

2026 Dünya Kupası Grup Aşaması

"Dörtlü" kadrosu

Portekiz


Kongo DC


Özbekistan

Kolombiyalıların bu grupta hemşehrilerimiz olan Özbekistan milli takımıyla karşılaşması, bu dörtlüdeki maçları biz Özbek taraftarlar için şüphesiz daha ilgi çekici ve heyecanla beklenen bir olaya dönüştürüyor.

Zamin yorumu: James Rodríguez'in bu davranışı, onun sadece sahada büyük bir sihirbaz değil, aynı zamanda hayatta da yüksek kültürlü ve mütevazı bir insan olduğunu açıkça kanıtladı. Cumhurbaşkanının kızının sıradan taraftarlara özgü samimi duyguları ve James'in güzel cevabı, Kolombiya milli takımı etrafında harika, sıcak bir atmosfer yarattı. Bizim için en heyecan verici yanı ise, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında böyle yıldızlarla dolu bir Kolombiya'ya karşı vatanımızın takımının sahaya çıkacak olması. Fabio Cannavaro'nun öğrencilerine yaklaşan tarihi Dünya Kupası maçlarında büyük zaferler diliyoruz!

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James RodríguezKolombiyaGustavo PetroAntonella2026 Dünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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