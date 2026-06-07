Dünya çapındaki en büyük ve sabırsızlıkla beklenen futbol şöleni olan 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Okyanus ötesindeki yeşil sahalarında gerçekleşecek bu çekişmeli mücadeleler sadece sıradan taraftarların değil, aynı zamanda ünlü futbol uzmanlarının ve eski yıldızların da dikkat merkezinde. Özellikle, Rus ünlü eski futbolcu Dmitriy Kuznetsov, yaklaşan küresel turnuvada hangi takımların maçlarını özel bir heyecanla izleyeceğini ve kimleri destekleyeceğini açıkladı.

Deneyimli eski oyuncunun popüler «Match TV» kanalına verdiği röportajda belirttiği üzere, yaklaşan Dünya Kupası sırasında iki milli takımı — Avrupa devi İspanya ve tarihinde ilk kez bu yüksek zirveye çıkan Özbekistan milli takımını içtenlikle destekleyecek.

«Özbekistan kadrosunda bize çok iyi tanıdık futbolcular var»

Rus uzman, seçimini sadece basit bir taraftarlık olarak değil, büyük bir ilgi ve profesyonel gözlemle açıkladı. Özellikle, hemşehrilerimizin tarihi çıkışı onu kayıtsız bırakmadı:

«Yaklaşan turnuvada beni öncelikle bu takımların oyun tarzı ve sahada gösterdikleri bireysel yetenekleri ile performansları çok ilgilendiriyor. 2026 Dünya Kupası maçlarında Özbekistan milli takımına başarılar diliyor ve onları destekliyorum. Çünkü bu kadroda, Rusya Premier Ligi ve diğer prestijli şampiyonalarda yeteneklerini sergileyen ve bize çok iyi tanıdık olan yetenekli futbolcular mücadele ediyor.»

Tarihi Dünya Kupası'nın başlangıç ve final tarihleri

Bu yılki Dünya Kupası, geniş kapsamlı formatı ve tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla öne çıkıyor. En önemli tarihler ve detaylar aşağıdaki özel entegre tabloda yer almaktadır:

Turnuvanın önemli aşamaları Tarih ve saat Karşılaşma yeri ve takımlar Açılış maçı (Başlangıç) 11 Haziran 2026 Meksika — Güney Afrika Cumhuriyeti Belirleyici final maçı 19 Temmuz 2026 New York (ABD)

Editörün notu: Rus ünlü eski futbolcu Dmitriy Kuznetsov'un bu itirafı ve Özbekistan milli takımını desteklemesi, ülkemiz futboluna yönelik uluslararası ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Gerçekten de, kadromuzda bugün sadece Asya'da değil, dünyanın güçlü liglerinde de söz sahibi olan yıldızlar bulunuyor. Dünya Kupası'nın 11 Haziran'da Meksika'da başlayıp 19 Temmuz'da New York'ta sona ermesi, bu bir ay boyunca gerçek bir futbol maratonuna tanık olacağımız anlamına geliyor. Fabio Cannavaro'nun öğrencilerine tüm Özbek halkı gibi yabancı uzmanlar da büyük umut ve güvenle bakıyor. Delikanlılarımıza tarihi turnuvada büyük zaferler eşlik etsin!

Dünya Kupası'nın en sıcak günlük kayıtlarını, Özbekistan ve diğer milli takımların kamplarından özel raporları ve dünya futboluna dair en güvenilir haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!