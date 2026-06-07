Cannavaro, Dünya Kupası'ndaki Kolombiya maçından bahsetti...

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Cannavaro, Dünya Kupası'ndaki Kolombiya maçından bahsetti...

Özbekistan milli takımının baş antrenörü Fabio Cannavaro, Dünya Kupası başlamadan önce Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) basın servisine röportaj verdi.

«Rakipleri inceleme çalışmaları çoktan başladı. Bildiğiniz gibi, Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı Meksika'da Kolombiya'ya karşı oynayacağız. Meksika deniz seviyesinden yüksek olduğu için oraya mümkün olduğunca geç gitmeye karar verdik.

Genellikle yüksek irtifaya alışmak için yaklaşık 21 gün gerekir. Bu nedenle, dağlık bölgelerde 3 haftalık kamp yapmak yerine, Meksika'ya maçtan hemen önce gitmeyi tercih ettik.

Bu yaklaşımı 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda da uygulamıştık. Ancak dürüst olmak gerekirse, sonuç o zaman çok iyi olmadı, bu yüzden bu sefer farklı bir yol izlemeye karar verdik.

Aslında, odaklanmamız gereken ana nokta da budur. Ayrıca, hava koşulları da biraz farklı olacak.

Grup aşamasındaki maçlar arasında sadece bu maç açık hava stadyumunda oynanacak. Bu nedenle bu maça hazırlık biraz farklı ilerleyecek. Ancak ciddi bir sorun görmüyorum çünkü Houston ve Atlanta'daki stadyumlar kapalı olacak.

Öğlen oynamamıza rağmen sıcaklık yaklaşık 20-24 derece civarında olacak. Bu da futbol oynamak için oldukça konforlu koşullar» dedi Özbekistan milli takımının baş antrenörü Fabio Cannavaro.

Fabio CannavaroÖzbekistanKolombiyaMeksikoHabib
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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