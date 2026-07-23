Ramazon Temirov hedefini açıkladı: Erceg sonrası şampiyonluğa yürüyüş

Özbekistanlı UFC dövüşçüsü Ramazon Temirov, Abu Dabi'deki kritik maç öncesinde planları ve şampiyonluk hayali hakkında konuştu. 25 Temmuz'da UFC Fight Night 282 turnuvasının ikinci ana maçında Avustralyalı Steve Erceg ile karşı karşıya gelecek.

Temirov, co-main event statüsünün büyük bir sorumluluk olduğunu kabul etti. UFC'nin kendisine duyduğu güveni güzel bir dövüş ve galibiyetle boşa çıkarmamayı hedefliyor.

«Hedef şampiyonluk»

Ramazon Temirov'a göre, Erceg karşısında alınacak bir galibiyet onu sıralamada rakibinin yerine yaklaştırabilir.

«İnşallah bu maçı kazanırsak, onun yerine yükseleceğimi düşünüyorum. Ondan sonra da UFC kimi verirse onunla dövüşürüm. Hedef şampiyonluk» dedi Temirov.

Özbekistanlı sporcu, özel bir rakip seçmediğini ve organizasyonun sunduğu her türlü maça hazır olduğunu vurguladı.

UFC'nin güvenini boşa çıkarmak istemiyor

Temirov, UFC turnuvasının ikinci ana maçında yer almasını kariyerindeki önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

«Co-main event'te dövüşmek bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Güvendikleri için UFC'ye çok teşekkür ederim. İnşallah bu güveni güzel bir şekilde boşa çıkarmayacağım» dedi.

Dövüşçü, Erceg ile birlikte Özbekistan ve tüm UFC hayranlarına izlemesi keyifli bir maç sunmayı umduğunu belirtti.

Erceg hakkında ne düşünüyor?

Temirov, gelecekteki rakibini küçümsemediğini ve her sporcuya saygıyla yaklaştığını kaydetti.

«Steve iyi bir dövüşçü. Yetenekli. Kendimi rakiplerimden üstün görmüyorum ama dövüş sırasında elimden gelenin en iyisini yapacağım» dedi.

Daha önce Erceg de Temirov'un güçlü vuruşlarını, hızını ve agresif hareketlerini özellikle vurgulamıştı. Avustralyalı dövüşçü, maçı son rauntlara taşımayı planladığını açıklamıştı.

Nakavt için değil, tam maça hazırlandı

Temirov ve ekibi, belirli bir rauntta galibiyet almak yerine üç rauntluk tam bir maça hazırlık yaptı.

«Üç rauntluk maça hazırlandık. Üç aylık kampımız da tam maç için kurgulanmıştı. 'Nakavt edeceğim, erken bitireceğim' gibi bir durum yok. Böyle fırsatlar maç içinde kendiliğinden oluşur» dedi dövüşçü.

Bu yaklaşım, Temirov'un maçın ilk saniyelerinden itibaren tüm enerjisini tüketmeden her senaryoya hazırlandığını gösteriyor.

Asu ile dövüşme ihtimaline tepki gösterdi

Temirov, kendisiyle aynı sıklette yer alan Asu ile olası bir maç hakkında da görüş bildirdi.

Onun ifadesine göre, ikisi arkadaş ve birbirleriyle karşılaşmak istemiyorlar. Ancak UFC böyle bir karar alırsa, oktagona çıkmak zorunda kalacaklar.

«İkimiz de birbirimizle dövüşmek istemezdik. Onunla arkadaşız. Ancak UFC belirlerse dövüşmek zorundayız. Ondan daha güçlüsünü verseler bile sorunsuz dövüşürüm» dedi Temirov.

Joshua Van ile karşılaşmak istiyor

Ramazon Temirov, kendisi için ilginç rakiplerden birinin Joshua Van olduğunu da gizlemedi.

«O da ayakta dövüşüyor, geri adım atmıyor. Ben de öyleyim. Çok güzel bir maç olur» dedi Özbekistanlı sporcu.

İki dövüşçünün açık ve agresif stili, böyle olası bir karşılaşmayı hayranlar için heyecan verici kılabilir.

Temirov Özbekistan'da dövüşmek istiyor

Dövüşçü, gelecekte bir UFC turnuvasının Özbekistan'da düzenlenebileceği haberlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ancak şimdilik etkinlik tarihi ve diğer detaylar hakkında bilgisi yok.

«Bu maçı güzel bir şekilde atlattıktan sonra, bir sonrakinde rakip kim olursa olsun Özbekistan'da dövüşmek isterdim» dedi Temirov.

Ramazon Temirov ile Steve Erceg arasındaki kritik maç 25 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleşecek. Özbekistanlı dövüşçü için bu galibiyet, sıralamada yükselmek ve şampiyonluk yolunda yeni bir aşamaya geçmek anlamına geliyor.