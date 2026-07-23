Guskov, Ankalayev ile maçı hakkında: «Bu hayatımı değiştirebilir»

Özbekistanlı UFC dövüşçüsü Bogdan Guskov, UFC Fight Night 282 turnuvasında Magomed Ankalayevile yapacağı karşılaşmayı kariyerindeki en büyük fırsatlardan biri olarak nitelendirdi.

Ona göre, yarı ağır sıklet sıralamasında birinci sırada yer alan Rus sporcuya karşı kazanılacak bir zafer, sadece UFC'deki statüsünü değil, tüm hayatını kökten değiştirebilir.

«Hemen kabul ettim»

Guskov, menajerinin Ankalayev ile dövüşme fırsatının doğduğunu bildirdiğinde hiç düşünmediğini söyledi.

«İyi bir haberi kabul etmek için zamana ihtiyacım yok. Menajerim Magomed ile dövüşme fırsatının çıktığını söylediğinde hemen: “Belki de bu dövüş kariyerimi ve hayatımı değiştirecek olanıdır” dedim», — dedi.

Dövüşçü için bu karşılaşma, sıralamada hızla yükselme ve divizyondaki en büyük isimler arasına girme imkanı sağlıyor.

İlk kez beş rauntluk dövüşe çıkacak

Bogdan Guskov, hazırlıklarını başlangıçta üç rauntluk bir maç için yaptığını belirtti. Şimdi ise kariyerinde ilk kez beş rauntluk bir dövüşe çıkacak.

«Hazırlık kampını üç rauntluk bir dövüş için yaptık. Şimdi beş rauntta neler olacağını göreceğiz. Bu benim için ilk beş rauntluk dövüş olacak», — dedi Guskov.

Bu durum, Özbekistanlı dövüşçünün dayanıklılığını, enerjisini doğru dağıtma becerisini ve son rauntlardaki performansını özel bir teste tabi tutacak.

Ankalayev'i en güçlü rakip olarak nitelendirdi

Guskov, Magomed Ankalayev'i yarı ağır sıklet kategorisindeki en ciddi rakip olarak değerlendirdi.

Bu karşılaşmanın, daha önce tartışılan Jan Blachowicz'e karşı olası bir dövüşten bile daha ilgi çekici olduğunu vurguladı.

«Ankalayev ile dövüşmek benim için Blachowicz ile dövüşmekten daha ilginç. Magomed sıralamada birinci sırada. Bu, kim olduğumu gösterecek gerçek bir sınav», — dedi.

«Bekleyecek vaktim yok»

33 yaşındaki Guskov, kariyerinin bu aşamasında küçük adımlarla ilerlemek istemediğini de gizlemedi.

«33 yaşındayım, bekleyemem. Bana sadece büyük bir isim ve fırsat lazım», — dedi Özbekistanlı dövüşçü.

Sözlerinden de anlaşıldığı üzere Guskov, Ankalayev ile olan karşılaşmayı şampiyonluk yarışına dahil olmak için belirleyici bir fırsat olarak görüyor.

Kariyerindeki en önemli sınav

Magomed Ankalayev'in sıralamadaki yüksek konumu ve tecrübesi, bu dövüşü Guskov için son derece zorlu bir görev haline getiriyor.

Ancak Özbekistanlı sporcu, tam da böyle büyük bir karşılaşma ile potansiyelini sergilemeyi hedefliyor. UFC Fight Night 282 turnuvasındaki beş rauntluk mücadele, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir veya divizyondaki gelecekteki rotasını belirleyebilir.