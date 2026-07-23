Erceg, Temirov'un tehlikesini kabul etti: Planı maçı son rauntlara taşımak

·45·Spor
Erceg, Temirov'un tehlikesini kabul etti: Planı maçı son rauntlara taşımak

Avustralyalı UFC dövüşçüsü Steve Erceg, 25 Temmuz'da Abu Dabi'de Ramazon Temirov'a karşı yapacağı maç öncesinde stratejisini açıkladı. Özbek rakibinin vuruş gücünü, hızını ve agresif tarzını özellikle vurguladı.

Erceg'e göre maçın ilk dakikaları kendisi için en tehlikeli aşama olacak. Bu nedenle Avustralyalı sporcu, Temirov'un ilk saldırılarına göğüs gererek maçı son rauntlara taşımayı hedefliyor.

«Çok sert vuruyor»

Steve Erceg, gelecekteki rakibinin güçlü yönlerini gizlemedi.

«Evet, şüphesiz çok sert vuruyor. Oldukça hızlı ve agresif hareket ediyor, bu yüzden maçın başındaki o bölümü sağ salim atlatmam gerekiyor» dedi Erceg.

Bu sözleri, Temirov'un ilk rauntlardaki baskısının ve nakavt gücünün Avustralyalı dövüşçünün ekibi tarafından ciddi şekilde analiz edildiğini gösteriyor.

Erceg maçı uzatmayı planlıyor

Avustralyalı sporcu, maç ne kadar uzun sürerse şansının o kadar artacağına inanıyor.

«Maç ne kadar uzarsa benim lehime olur. Onu maçın son rauntlarına çekmeye çalışacağım ve yorulduğu an pes ettireceğim» diye ekledi.

Böylece Erceg, Temirov'un başlangıçtaki baskısını etkisiz hale getirip sonraki rauntlarda yorgunluktan faydalanmayı planlıyor.

Temirov için önemli bir sınav

Ramazon Temirov, agresif hamleleri ve güçlü vuruşlarıyla tanınıyor. Erceg'in açıklamaları, rakibinin Özbek dövüşçünün tam da bu özelliklerinden çekindiğini gösteriyor.

Ancak Avustralyalı sporcunun maçı uzatma planı, Temirov için dayanıklılık ve enerjiyi doğru yönetme konusunu daha da önemli kılıyor.

Maç ne zaman yapılacak?

Ramazon Temirov ile Steve Erceg arasındaki mücadele 25 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleşecek.

Maç öncesinde her iki taraf da kendi güçlü yönlerine güveniyor: Temirov ilk rauntlardaki yoğun baskısına, Erceg ise uzun süreli bir mücadeledeki dayanıklılığına güveniyor. Hangi taktiğin daha etkili olacağı oktagonda belli olacak.

UFCRamazon TemirovSteve ErcegMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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