Manchester United, Real Madrid yıldızı Aurelien Tchouameni için yeni bir teklif hazırlıyor

·33·Spor
Manchester United, Real Madrid yıldızı Aurelien Tchouameni için yeni bir teklif hazırlıyor

İngiliz kulübü Manchester United, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin transferine olan ilgisini bir kez daha gösterdi. "Kırmızı Şeytanlar", Fransız futbolcuyu kadrosuna katma çabalarından vazgeçmedi ve Madrid kulübüne yeni bir teklif sundu. Bu transfer, Manchester ekibinin orta sahayı kökten yenileme planının bir parçası. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Sun gazetesinin haberine göre, Manchester United yönetimi 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için tüm imkanlarını kullanmaya hazır. Kulüp yetkilileri, Aurelien Tchouameni'nin transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Real Madrid ile temasa geçti. Manchester ekibi, futbolcuyu henüz Monaco forması giydiği dönemden beri takip ediyor.

Şu anda bu transfere olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. Takımın tecrübeli ön liberosu Casemiro bugün resmen Inter Miami'ye transfer oldu. Manchester United, Aurelien Tchouameni'de Brezilyalı futbolcunun yerini dolduracak ismi ve takımın gelecek yıllardaki çekirdek kadrosunu görüyor.

Madrid'in ret cevabı ve yeni sözleşme

İngiliz devi büyük bir ilgi gösterse de durum oldukça karmaşık. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Aurelien Tchouameni geleceğini sadece "Kraliyet Kulübü" ile planlıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da futbolcunun Madrid ekibiyle 2031 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Ayrıca takım içindeki atmosfer de transfere engel olabilir. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında antrenman sırasında Federico Valverde ile yaşanan fiziksel tartışmanın ardından Fransız futbolcunun ayrılacağı yönünde dedikodular çıkmıştı. Ancak her iki futbolcu da aralarındaki anlaşmazlığı çözdü ve kulüp yönetimi Aurelien Tchouameni'nin takımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Teknik heyet de futbolcunun kalması konusunda ısrarcı. Stratejik açıdan o, orta sahanın "çapa noktası" olarak görülüyor. Fiziksel gücü ve teknik becerisi, Madrid kulübünün oyun tarzına tamamen uyuyor. Bu nedenle Real Madrid yönetimi, 2022 yılında 80 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncuyu bırakmaya niyetli değil.

Aurelien Tchouameni, Madrid'e geldiğinden bu yana La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları dahil birçok kupa kazandı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkan oyuncu, 2 gol ve 2 asistle oynadı. Goal.com'un haberine göre, Manchester United'ın ısrarlı girişimlerine rağmen Real Madrid, yıldızını takımda tutmak için elinden geleni yapacak.

Manchester UnitedReal MadridAurelien TchouameniTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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