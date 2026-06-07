Deschamps, Michael Olise'nin Real Madrid'e transferi hakkındaki haberlere tepki gösterdi

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Bayern Münih forveti Michael Olise etrafındaki transfer dedikodularına değindi. İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda uzman, Almanya rekorcusunun 24 yaşındaki yetenekli futbolcusu hakkında görüşlerini dile getirdi. Son zamanlarda Olise'nin Real Madrid'in ilgi alanına girdiğine dair haberler yayılıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Real Madrid başkanlığı için yarışan Florentino Pérez ve rakibi Enrique Riquelme, üyelerin desteğini kazanmak için çeşitli transfer vaatlerinde bulunuyor. Haberlere göre, Pérez'in yeniden seçilmesi durumunda Olise için 150 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Didier Deschamps, futbolcunun geçen sezonki harika performansına dayanarak bu ilgiden şaşırmadığını vurguladı.

"Onun diğer kulüplerden de teklifleri olduğunu hayal edebilirim. Bayern Münih veya Fransa Milli Takımı'ndaki gibi diğer takımlarda da yüksek seviyede oynayabileceğinden şüphem yok. Olise, parlayan bir yıldız ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Medya ilgisini sevmiyor, onun için sahada yaptıkları daha önemli", dedi 57 yaşındaki teknik direktör.

Buna rağmen, Deschamps öğrencisine gelecek konusunda tavsiye vermekten kaçındı. Sözlerine göre, futbolcu Bayern'de kalmak veya ortam değiştirmek konusunda kendi kararını vermelidir. "Kompany veya kulüp başkanı yerinde olsaydım, onun takımda kalmasından çok memnun olurdum", diye ekledi.

Hatırlatmak gerekirse, Michael Olise'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli. Münih kulübünün yönetimi, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yakın transfer döneminde satılmayacağını defalarca vurguladı.