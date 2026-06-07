Chelsea, İsveçli genç yıldız için rekor teklif yaptı

·93·Spor
Chelsea, İsveçli genç yıldız için rekor teklif yaptı

Khadija Shaw, kadın futbolundaki en iyi santrforlardan biri olarak kabul ediliyor. Manchester City formasıyla üst üste üç kez "Altın Ayakkabı" kazanan futbolcu, Chelsea'nin ana hedefi haline gelmişti. Ancak, Londra ekibi Shaw ile anlaşamayınca, dikkatini İsveçli genç yetenek Felicia Schroder'a çevirdi. Edinilen bilgilere göre, Chelsea, BK Hacken forveti için 1,2 milyon sterlinlik bir teklif sundu; bu da kadın futbolu tarihindeki rekor transfer ücreti olabilir. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Schroder'a olan ilgi sadece Chelsea ile sınırlı değil. Barcelona, Lyon, Bayern, Manchester City, Juventus ve Manchester United gibi dev kulüpler de 19 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istiyor. Şu anda İsveç liginin en yüksek maaş alan futbolcusu olan oyuncunun kulüple mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar uzanıyor. Buna rağmen, yaz transfer döneminde başka bir takıma gitme ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Felicia Schroder'ın performansı uzmanları şaşkına çeviriyor. Geçen sezon 5 maçta 4 gol atan oyuncu, ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde hat-trick yaparak Hacken takımına şampiyonluk getirdi. 2025 sezonu kariyerinde bir dönüm noktası oldu: 26 maçta 30 gol ve 9 asist yaparak takımının İsveç şampiyonu olmasına büyük katkı sağladı.

Genç yaşına rağmen, Schroder zaten İsveç milli takımının düzenli bir üyesi haline geldi. Çeşitli yaş gruplarındaki milli takımlarda 28 maçta 19 gol attıktan sonra, Mayıs 2025'te A takıma çağrıldı. Şu anda Tony Gustavsson yönetimindeki milli takımın önemli bir parçası. Sahadaki soğukkanlılığı ve gol sezgisi, onu dünyanın en umut verici genç futbolcuları listesinde üst sıralara taşıdı.

ChelseaFelicia SchroderTransferKadın FutboluBK Hacken
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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