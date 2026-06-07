Juventus, Alexander Sørloth ve Randal Kolo Muani ile hücum hattını güçlendiriyor

Torino'nun Juventus kulübü, yeni sezon öncesi hücum hattını köklü bir şekilde yenileme amacıyla transfer piyasasında hareketlendi. "Bianconeri" yönetimi, Atletico Madrid forveti Alexander Sørloth'un transferini öncelikli görev olarak görüyor ve ardından dikkatini PSG yıldızı Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmaya çevirecek. Norveçli forvetle görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncu, Torino kulübüyle yıllık 4 milyon euro maaş alacağı dört yıllık sözleşmeyi kabul etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Atletico Madrid ile transfer bedeli konusunda anlaşmaya varılması kaldı. İspanyol kulübü forveti için 30 milyon eurodan fazla talep ediyor. Buna rağmen, iki kulüp arasındaki ilişkilerin iyi olması ve geçen sezonu Madrid'de kiralık olarak geçiren Nico Gonzalez faktörünün bu anlaşmayı kolaylaştırması bekleniyor.

Ayrıca Juventus, PSG forveti Randal Kolo Muani'yi de kadrosuna geri döndürmeyi planlıyor. Fransız futbolcu daha önce Torino'da kiralık olarak forma giymiş ve 22 maçta 10 gol atmıştı. Parisliler forvet için 40 milyon euro istiyor, ancak ödeme koşulları konusunda esneklik göstermeye hazır olduklarını belirttiler.

Forvet transferi ihtiyacı, Dusan Vlahovic ile sözleşme yenileme görüşmelerinin başarısız sonuçlanmasıyla bağlantılı. Sırbistan milli takımı oyuncusu, haziran ayı sonunda kulüpten serbest oyuncu olarak ayrılacak. Taraflar maaş konusunda anlaşamadı: Vlahovic 8 milyon euro talep ederken, kulüp 6 milyon eurodan fazla teklif edemeyeceğini açıkladı.

Kulüp sadece hücumda değil, savunma ve kaleci hattında da değişiklikler yapıyor. Liverpool kalecisi Alisson transferi gerçekleşmeyince, Juventus dikkatini Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'e çevirdi. Teknik direktör Luciano Spalletti, yeni sezonda Serie A şampiyonluğunu geri getirmek için takımı her yönden güçlendirmeyi hedefliyor.