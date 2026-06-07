Federico Chiesa, Liverpool'dan ayrılmak ve Serie A'ya dönmek istediğini açıkladı

İtalya milli takımının forveti Federico Chiesa, Liverpool'daki başarısız sezonunun ardından Serie A'ya dönmeyi planladığını açıkça belirtti. Arne Slot yönetiminde yeterli oyun süresi bulamayan futbolcu, İngiltere Premier Ligi'ndeki kariyerini sonlandırıp memleketinde kariyerini yeniden canlandırmak istiyor. Geçen sezon tüm turnuvalarda sadece 726 dakika sahada kalan kanat oyuncusu, takımın ilk 11'inin dışında kalmasından memnun değil. Bu konuda Goal.com haberi veriyor.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Chiesa, Liverpool'daki durumunu anlattı: "2026'nın başından beri çok az oynadım. Ocak ayında kulüp ve Slot, kadroda sorunlar olduğu için ayrılmama izin vermedi. Durumu anladım ama artık daha fazla sahada olmak istiyorum. Premier Lig'de istikrar bulamazsam, başka bir yer aramak zorunda kalacağım. ABD'deki kampın ardından yeni teknik direktör Iraola ile geleceğimi görüşeceğiz".

Federico Chiesa, eski takımı Juventus hakkında da konuşarak Torino'dan kendi isteğiyle ayrılmadığını vurguladı. Sözlerine göre, kulüp yönetimi ve teknik direktör Thiago Motta ona ihtiyaçları olmadığını söyledi. "Juventus'a dönmeyi çok isterdim. Çok para istediğim yönündeki söylentiler yalan, bana sözleşme uzatma teklifi bile sunulmadı. Juventus her zaman kalbimde ve orada para meselesini asla ön plana koymadım" diye ekledi futbolcu.

Chiesa ayrıca, İtalya milli takımının önemli maçlarını kaçırdığı için yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Sakatlığı nedeniyle Coverciano'dan ayrılmak zorunda kaldığını ve milli formaya olan sadakatinin sonsuz olduğunu söyledi. Futbolcu, İtalya'nın Dünya Kupası dışında kalmasının kendisini çok üzdüğünü ve milli takımla elde ettiği başarıların bazen unutulduğunu vurguladı.