Luis de la Fuente: Lamine Yamal, Lionel Messi gibi ilahi bir yeteneğe sahip

İspanya milli takımının baş antrenörü Luis de la Fuente, Barcelona yıldızı Lamine Yamal hakkında yüksek görüşler belirterek, onun futbol için doğduğunu ve Lionel Messi gibi benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı. Teknik direktöre göre genç kanat oyuncusu, sadece gerçek futbol dahilerine özgü nadir özelliklere sahip. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Barcelona'da harika bir sezon geçirip La Liga'nın en iyi genç futbolcusu seçilen Yamal'ın, bu yaz İspanya milli takımının ana direği olması bekleniyor. De la Fuente, kanat oyuncusunun kendine özgü karakterinin dünya futbolunun zirvesine hızlıca yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.

"Lamine tam olarak bu seviye için doğdu. Çok cesur bir karaktere sahip. Belki böyle bir baskı sizi veya beni ezerdi, ama bu çocuklar farklı. 16 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda oynadı, şimdi 18 yaşında. Büyük medya baskısına dayanıyor ve çok az hata yapıyor," dedi teknik direktör The Guardian'a verdiği röportajda.

De la Fuente, kanat oyuncusunun olağanüstü yeteneğini kabul ederken onu Lionel Messi ile karşılaştırdı. Genç futbolcu böyle karşılaştırmalardan kaçınmaya çalışsa da, teknik direktör ikisini de "Tanrı'nın lütfuna mazhar olmuş" dahi sporcular kategorisine ekledi.

"Futbolcular çok zeki ve yüksek yetenekli insanlardır. Aralarında, ilahi bir güç tarafından özel bir yetenek verilmiş dahiler var. Böyleleri çok az: Lamine Yamal, Lionel Messi ve sayılı birkaç oyuncu daha örnek gösterilebilir," diye ekledi İspanya'nın çalıştırıcısı.