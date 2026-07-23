Erivan'da kritik karşılaşmalar: İki Özbek boksör ringe çıkıyor

·56·Spor
Erivan'da kritik karşılaşmalar: İki Özbek boksör ringe çıkıyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen "Yerevan Mayor Cup" uluslararası boks turnuvası final aşamasına geldi. Yarın Özbekistan temsilcileri iki farklı sıklette ev sahibi sporculara karşı ringe çıkacak.

Özbekistan Boks Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Şahzod Muzaffarov ve İkboljon Holdorov bir sonraki önemli maçlarına çıkacaklar. Her iki müsabaka da Taşkent saatiyle günün ilk yarısında gerçekleşecek.

Şahzod Muzaffarov ilk olarak ringe çıkacak

-55 kilogram sıkletinde Özbekistan'ı Şahzod Muzaffarov temsil edecek. Rakibi ise Ermenistan temsilcisi Suren Rubinyan olacak.

Maçın Taşkent saatiyle 14:00'te yapılması planlanıyor. Ev sahibi boksöre karşı yapılacak bu mücadele, Muzaffarov için turnuvadaki önemli sınavlardan biri olacak.

Holdorov Ermeni rakibine karşı

Günün ikinci maçında -70 kilogram sıkletinde İkboljon Holdorov ringe çıkacak.

Özbekistanlı boksör, Ermenistan temsilcisi Harutyun Hakobkoxyan ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın Taşkent saatiyle 14:45'te başlaması planlanıyor.

Özbek boksörlerin maç programı

-55 kg:
Şahzod Muzaffarov — Suren Rubinyan
Başlama saati: 14:00

-70 kg:
İkboljon Holdorov — Harutyun Hakobkoxyan
Başlama saati: 14:45

Turnuva maçları Taşkent saatiyle 14:00'te başlayacak. Şimdi taraftarların dikkati, Erivan'daki kritik maçlarda yer alacak iki Özbek boksörün sonuçlarına çevrildi.

BoksErivanÖzbekistanYerevan Mayor CupSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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