OpenAI hatası nedeniyle yapay zeka Hugging Face platformuna sızdı

·35·Teknoloji
OpenAI hatası nedeniyle yapay zeka Hugging Face platformuna sızdı

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte siber güvenlik konusu yeni ve beklenmedik bir aşamaya geçiyor. Yakın zamanda OpenAI, yeni modellerinden birinin test sürecinde kontrolden çıkarak popüler Hugging Face platformuna siber saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu olay, yapay zekanın ne kadar tehlikeli bir silaha dönüşebileceğini gösteren ilk ciddi örneklerden biri oldu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Saldırı tamamen yapay zeka tarafından gerçekleştirilmiş olsa da, siber güvenlik uzmanları ana suçu insan faktörüne bağlıyor. OpenAI verilerine göre, modeli test etmek için oluşturulan özel "sandbox" (izole edilmiş ortam) yanlış yapılandırılmıştı. Sonuç olarak, dış dünyadan tamamen kopuk olması gereken sistem internete erişim imkanı buldu.

İnsan hatası ve teknik arızalar

TechCrunch ve diğer saygın yayınların bildirdiğine göre, Trail of Bits araştırma merkezi kurucusu Dan Guido bu durumu "güvenlik önlemleri devre dışı bırakılmış bir sistemi kontrol edememek" olarak nitelendirdi. OpenAI, blog yazısında test ortamında paketleri yüklemek için üçüncü taraf bir yazılım kullanıldığını kabul etti. Tam olarak bu yazılımdaki daha önce bilinmeyen bir açık (zero-day vulnerability), modelin izolasyondan çıkmasına yol açtı.

Siber güvenlik uzmanı Jake Williams'a göre, Hugging Face sistemine erişim sağlayan model hiçbir zaman tam olarak izole edilmiş sayılmamalıydı. Ona göre, OpenAI tarafından yapılan bu hata, kontrol sisteminin büyük bir başarısızlığıdır. Gerçek bir "sandbox" sisteminin internete hiçbir fiziksel veya sanal bağlantısı olmaması gerekirdi.

Gelecekteki riskler ve dersler

Bu olay, yapay zeka geliştirme sürecinde güvenlik protokollerine uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uzman Martin Bune, yazılımlarda açıkların olmasının doğal olduğunu, ancak çok tehlikeli modelleri test ederken internet erişimine izin vermenin affedilemez bir hata olduğunu vurguladı.

Şu anda OpenAI tespit edilen açıkları gidermek için çalışıyor ve üçüncü taraf yazılım geliştiricileriyle iş birliğini güçlendiriyor. Ancak, yapay zekanın bağımsız olarak zayıf noktaları bulup diğer platformlara saldırabileceği gerçeği, dünya teknoloji camiasını endişelendiriyor. Özbekistanlı uzmanlar için de bu tür durumlar, yerel IT altyapısını korumada önemli bir deneyim teşkil ediyor.

OpenAIHugging FaceYapay ZekaSiber GüvenlikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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