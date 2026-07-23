Inter Miami Casemiro transferini açıkladı: MLS kulüp hakkında soruşturma başlattı

ABD'nin Inter Miami kulübü, bir başka ses getiren transfere imza atarak deneyimli Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile sözleşme imzaladı. Manchester United ile yollarını ayıran yıldız futbolcu, serbest oyuncu statüsünde Florida ekibine katıldı. Ancak bu transferin ardından MLS (Kuzey Amerika futbol ligi) derhal resmi bir soruşturma başlattı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Söz konusu tartışmanın nedeni LA Galaxy kulübünün şikayeti oldu. Edinilen bilgilere göre, Los Angeles ekibi Casemiro için "keşif haklarına" (discovery rights) sahipti. MLS kurallarına göre, eğer bir kulüp belirli bir futbolcu üzerinde bu hakkı elinde bulunduruyorsa, diğer takımların onunla müzakereye başlamadan önce bu hakkı satın almaları zorunludur.

Şu anda lig yönetimi, Inter Miami tarafından kurallara aykırı bir şekilde futbolcuyla gizli görüşmeler yapılıp yapılmadığını, yani bir "tampering" (ayartma) durumu olup olmadığını araştırıyor. İki kulüp kendi aralarında anlaşmaya varmış olsa da, MLS soruşturma tamamlanana kadar bu konuda nihai bir karar verilmeyeceğini açıkladı.

İhlaller geçmişi ve ciddi risk

Inter Miami için bu tür idari sorunlar ilk değil. 2021 yılında kulübün Blaise Matuidi transferi sırasında maaş bütçesi sınırını aştığı tespit edilmişti. O dönemde lig, kulübe 2 milyon dolar gibi rekor bir para cezası vermiş, takım sahibi Jorge Mas ise 250 bin dolar ek ceza ödemek zorunda kalmıştı. Ayrıca kulübün transfer bütçesi de önemli ölçüde kısıtlanmıştı.

Yeni soruşturma sonucunda kural ihlali kanıtlanırsa, David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp yine ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Buna rağmen Inter Miami yönetimi, Casemiro gibi dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katmış olmaktan gurur duyduğunu gizlemiyor.

Casemiro, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla harika bir performans sergileyerek 9 gol atmayı başarmış ve takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasına büyük katkı sağlamıştı. Şimdi ise Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets gibi eski rakipleriyle aynı takımda forma giymesi bekleniyor.

Bu transfer, yıldızlar topluluğu Inter Miami'nin MLS'in prestijini artırması ve bölgesel liglere olan ilgiyi güçlendirmesi nedeniyle futbolseverler için oldukça ilgi çekici. Şimdilik Casemiro'nun yeni takımındaki ilk maçı, ligin vereceği nihai karara bağlı kalmış durumda.