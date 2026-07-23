Inter Miami Casemiro transferini açıkladı: MLS kulüp hakkında soruşturma başlattı

·48·Spor
Inter Miami Casemiro transferini açıkladı: MLS kulüp hakkında soruşturma başlattı

ABD'nin Inter Miami kulübü, bir başka ses getiren transfere imza atarak deneyimli Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile sözleşme imzaladı. Manchester United ile yollarını ayıran yıldız futbolcu, serbest oyuncu statüsünde Florida ekibine katıldı. Ancak bu transferin ardından MLS (Kuzey Amerika futbol ligi) derhal resmi bir soruşturma başlattı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Söz konusu tartışmanın nedeni LA Galaxy kulübünün şikayeti oldu. Edinilen bilgilere göre, Los Angeles ekibi Casemiro için "keşif haklarına" (discovery rights) sahipti. MLS kurallarına göre, eğer bir kulüp belirli bir futbolcu üzerinde bu hakkı elinde bulunduruyorsa, diğer takımların onunla müzakereye başlamadan önce bu hakkı satın almaları zorunludur.

Şu anda lig yönetimi, Inter Miami tarafından kurallara aykırı bir şekilde futbolcuyla gizli görüşmeler yapılıp yapılmadığını, yani bir "tampering" (ayartma) durumu olup olmadığını araştırıyor. İki kulüp kendi aralarında anlaşmaya varmış olsa da, MLS soruşturma tamamlanana kadar bu konuda nihai bir karar verilmeyeceğini açıkladı.

İhlaller geçmişi ve ciddi risk

Inter Miami için bu tür idari sorunlar ilk değil. 2021 yılında kulübün Blaise Matuidi transferi sırasında maaş bütçesi sınırını aştığı tespit edilmişti. O dönemde lig, kulübe 2 milyon dolar gibi rekor bir para cezası vermiş, takım sahibi Jorge Mas ise 250 bin dolar ek ceza ödemek zorunda kalmıştı. Ayrıca kulübün transfer bütçesi de önemli ölçüde kısıtlanmıştı.

Yeni soruşturma sonucunda kural ihlali kanıtlanırsa, David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp yine ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Buna rağmen Inter Miami yönetimi, Casemiro gibi dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katmış olmaktan gurur duyduğunu gizlemiyor.

Casemiro, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla harika bir performans sergileyerek 9 gol atmayı başarmış ve takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasına büyük katkı sağlamıştı. Şimdi ise Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets gibi eski rakipleriyle aynı takımda forma giymesi bekleniyor.

Bu transfer, yıldızlar topluluğu Inter Miami'nin MLS'in prestijini artırması ve bölgesel liglere olan ilgiyi güçlendirmesi nedeniyle futbolseverler için oldukça ilgi çekici. Şimdilik Casemiro'nun yeni takımındaki ilk maçı, ligin vereceği nihai karara bağlı kalmış durumda.

Inter MiamiCasemiroMLSFutbolTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...