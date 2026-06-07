Roy Keane, Harry Kane'e tavsiyede bulundu: Dünya Kupası'nda akıllı oynamalı

·62·Spor
Roy Keane, Harry Kane'e tavsiyede bulundu: Dünya Kupası'nda akıllı oynamalı

Roy Keane, İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane'e playmaker içgüdülerini frenlemesini ve Dünya Kupası'nda zafer kazanmak için sadece hücumun en ön ucunda kalmasını tavsiye etti. Kaptan, Yeni Zelanda karşısında minimal farklı galibiyeti sağlamış olsa da, uzman turnuvanın zorlu iklim koşullarında taktik disiplinin belirleyici faktör olacağını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bavyera yıldızı, sahada merkeze inip oyunu kurma yeteneği için birçok övgü almış olsa da, Keane bu tür alışkanlıkların yaz sıcağında düzenlenen büyük bir turnuvada zararlı olabileceğini düşünüyor. Ona göre, Kane'in asıl görevi yaratıcılık değil, hücumu sonuçlandırmak olmalıdır.

Thomas Tuchel yönetimindeki takımın 1-0'lık galibiyetinin ardından Keane, 32 yaşındaki forvetin kadrodaki diğer yaratıcı futbolculara güvenmesi ve kendini hücumun merkezi olarak koruması gerektiğini söyledi. Dünya Kupası'nın talepkar iklim koşullarında geçeceğini göz önüne alırsak, Kane'in aşırı hareket etmesi erken yorulmasına neden olabilir.

Keane, ITV kanalına verdiği röportajda şöyle konuştu: "Artık deneyimli bir oyuncu, Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi maçlarında çok şey öğrendi. Pozisyon alma konusunda akıllı olmalı. Golün geldiği pozisyonda bile Yeni Zelanda savunmacıları çoktu, ancak o sadece doğru yerde belirdi. Ona bu kadar boş alan verilmesi şaşırtıcı."

Uzman, Kane'in dünya standartlarındaki bitirici vuruşlarının İngiltere'nin en büyük zenginliği olduğunu ve bunun diğer futbolcuların da yapabileceği görevlere harcanmaması gerektiğini vurguladı. Keane, kaptanı topu aramak için orta sahaya inmeden, fırsatları sabırla beklemeye çağırdı. "Eğer İngiltere büyük bir kupa kazanmak istiyorsa, Kane ana figür olmalı," diye ekledi.

Harry KaneİngiltereRoy KeaneBayern MünihDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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