Tottenham'a ret: Brighton savunmacısı için 50 milyon sterlin istiyor

·76·Spor
Tottenham'a ret: Brighton savunmacısı için 50 milyon sterlin istiyor

Londra'nın Tottenham Hotspur kulübü, yaz transfer penceresindeki ana hedeflerinden biri olan Jan Paul van Hecke konusunda ret cevabı aldı. Brighton & Hove Albion, Hollandalı savunmacı için yapılan ikinci resmi teklifi de reddetti. Kuzey Londralılar, geçen sezon sorunlar yaşadıkları savunma hattını güçlendirmeye çalışıyor, ancak 'Martılar' müzakerelerde katı bir tutum sergiliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Brighton'ın icra kurulu başkanı Paul Barber, Tottenham'dan gelen ilgiyi ve reddedilen teklifleri doğruladı. Sözlerine göre kulüp, en iyi oyuncularını ucuza elden çıkarmak istemiyor. 25 yaşındaki Jan Paul van Hecke, İngiltere Premier Ligi'nde kendini gösterdi ve takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Futbolcunun mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmış olmasına rağmen, Brighton onu 50 milyon sterlinden ucuza satmak istemiyor. Paul Barber, talkSPORT'a verdiği röportajda şunları vurguladı: "Geçen hafta Tottenham'dan gelen iki teklifi reddettik. Amacımız, Fabian Hürzeler'in emrinde güçlü bir kadro tutmak ve Avrupa arenasında saygıdeğer bir performans sergilemek."

Jan Paul van Hecke, 2020 yılında NAC Breda kulübünden sadece 2 milyon sterline transfer edilmişti. Şu anda sadece Tottenham değil, Liverpool ve Newcastle gibi kulüpler de oyuncuyla ilgileniyor. Brighton yönetimi, genç yetenekler ve deneyimli oyuncular arasındaki dengeyi koruyarak lig sıralamasında üst sıralar için mücadele etmeyi planlıyor.

TottenhamBrightonİngiltere Premier LigiTransferlerJan Paul van Hecke
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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