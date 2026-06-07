Alexander Zverev korkularını yendi: Roland Garros'ta tarihi zafer

Boris Becker'in "ağır yükü" nihayet omuzlardan indi: Alexander Zverev, Roland Garros turnuvasını kendi sahasına çevirdi. Uluslararası basını Alman savaşçıya ve onun layık rakibine saygı duruşunda bulunuyor. Alexander Zverev, Pazar günü gerçekleşen heyecan dolu finalde Flavio Cobolli'yi yenerek ilk Grand Slam unvanını kazandı. Goal.com haberi veriyor.

L'Equipe gazetesi, Alman şampiyon için 89 yıllık bekleyişin sona erdiğini vurguladı: "Jannik Sinner'ın ikinci turda elenmesinin ardından Zverev ana favori olarak görülüyordu ve iki hafta boyunca bu beklentileri tamamen karşıladı". Le Figaro ise gergin bir finalin ardından Alexander Zverev'in iç korkularını yenerek uzun süredir beklenen zafere ulaştığını yazdı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, mağlup olan hemşehrisine de yüksek puan verdi: "Muhteşem Cobolli yeterli olmadı; Roland Garros Zverev'in! Flavio onu beşinci sete kadar zorladı, ancak sonunda pes etti. Sascha maçı gözyaşları içinde tamamladı ve turdaki en yakın arkadaşlarından biri olan Flavio Cobolli ile kucaklaştı".

İspanyol AS gazetesi Zverev'in yıllara dayanan emeğini takdir etti: "Sonunda şampiyon! 'Hiçbir zaman geç değildir' atasözü kanıtlandı. Alexander Zverev, parlak kariyerindeki en önemli eksikliği giderdi ve Grand Slam şampiyonu oldu". Marca ise onun tenis efsaneleri arasına girdiğini ve Boris Becker gibi hemşehrilerinin şüphelerine son verdiğini kaydetti.