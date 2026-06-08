Alexander Zverev kariyerinde ilk kez "Roland Garros" şampiyonu oldu

Tenis dünyasının en prestijli ve görkemli turnuvalarından biri olan Fransa Açık, beklenmedik ve heyecan verici bir sona erdi. Paris'in ünlü açık toprak kortlarında geçen iki haftalık şiddetli mücadelelerin ardından, tek erkeklerde yeni kral belli oldu. Dünyanın üç numaralı raketki, ünlü Alman tenisçi Alexander Zverev, uzun yıllardır süren hayaline kavuşarak "Roland Garros 2026" turnuvasının ana kupasını havaya kaldırdı. Final maçı o kadar uzlaşmaz ve dramatiktiki, tenis severlerin dilinden uzun yıllar düşmeyeceği şüphesiz.

Paris kortlarını sarsan bu tarihi finalin rakamlar ve rekorlarla dolu detaylarını aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla yakından inceleyebilirsiniz:

TARİHİ FİNAL İSTATİSTİKLERİ VE BÜYÜK REKORLAR

Şampiyon ve rakibi Final maçının sonucu (setler) Maç süresi ve temel göstergeler Zaferin tarihi önemi Alexander Zverev

(Dünyanın 3 numaralı raketi)



Flavio Cobolli (Sıralamada 14. sıra) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1



Zverev rakibini 5 set süren maratonda yendi. 4 saat 16 dakika



• Zverev: 6 as, 8/19 break point.

• Cobolli: 6 as, 3/8 break point. Zverev kariyerinde ilk kez bir "Grand Slam" turnuvasında zafer kazandı. Daha önce üç kez finalde kaybetmişti.

Bu zafer sayesinde Alexander Zverev son 30 yıl içinde "Grand Slam" serisine dahil olan turnuvalarda ana kupayı kazanan ilk Alman erkek tenisçi olarak spor tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

Paris kortlarında yeni bir tarih yazıldı

Bu yıl 24 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar süren ve toplam ödül havuzu 61.723.000 avro olan bu prestijli turnuva gerçek sürprizlerle doluydu. Özellikle final maçında genç İtalyan yetenek Flavio Cobolli'nin gösterdiği direniş takdire şayan. Ancak deneyim ve kararlılık yine sözünü söyledi; Zverev, belirleyici beşinci sette rakibine hiçbir fırsat tanımadı. Turnuvanın kadınlar teklerinde ise genç Rus yıldız Mirra Andreeva şampiyonluk podyumuna yükseldi.

Editörün görüşü: Alexander Zverev'in bu zaferi, gerçek bir irade ve sabır kutlamasıdır. Kariyeri boyunca üç kez "Grand Slam" finallerine kadar gelip acı yenilgiler alan ve ağır sakatlıklar geçiren sporcunun bugün Paris'te zafer kazanması takdire şayan. Alman tenisinin efsaneleri Boris Becker ve Steffi Graf'tan kalan büyük geleneği yeniden canlandırdı ve Almanya'ya 30 yıllık aradan sonra erkeklerde ana kupayı geri getirdi. Flavio Cobolli ise kaybetmesine rağmen gelecekte büyük başarılara imza atabileceğini kanıtladı. Tenisin kraliçesini ve kralını bu unutulmaz zaferle tebrik ediyoruz!

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