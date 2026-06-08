Declan Rice, İngiltere milli takımının yardımcı kaptanı olarak atandı

Thomas Tuchel, İngiltere milli takımının yaklaşan Dünya Kupası için yardımcı kaptanının kim olacağını resmen doğruladı. Arsenal orta saha oyuncusu Declan Rice, takım kaptanı Harry Kane'in baş yardımcısı olarak önemli bir liderlik rolünü üstlenecek. Şu anda futbolcu, Kuzey Amerika'daki turnuva hazırlıkları için Florida'daki antrenman kampına ulaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rice, Cumartesi akşamı Bukayo Saka, Noni Madueke ve Eberechi Eze ile birlikte İngiltere'nin West Palm Beach'teki kampına katıldı. Tam bu sırada milli takımın diğer üyeleri, Tampa'da Yeni Zelanda'ya karşı oynanan hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı. Orta saha oyuncusunun bu göreve yükseltilmesi, Arsenal formasıyla İngiltere Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansının ardından gerçekleşti.

Thomas Tuchel, maç sonrası basın toplantısında Declan Rice'ın karakterinin ve tecrübesinin takım başarısı için kritik olduğunu vurguladı. "Bence Declan benim yardımcı kaptanım olacak," dedi Alman teknik direktör. Ancak Tuchel, futbolcuyla bu konuda henüz resmi ve detaylı bir görüşme yapmadığını, her şeyin gayriresmi şekilde halledildiğini itiraf etti.

Hatırlatmakta fayda var, Declan Rice daha önce Harry Kane'in kadroda olmadığı Galler ile oynanan hazırlık maçında kaptanlık pazubandını takmıştı. Tuchel'in sözlerine göre, o dönemde futbolcuya hiyerarşideki yerini açıklamıştı. Şimdi Arsenal'in yıldızları ana grupla antrenmanlara başladı ancak Kosta Rika'ya karşı oynanacak sonraki maçta forma giyip giymeyecekleri soru işareti.