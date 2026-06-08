De la Fuente, Gavi ve Rodri arasındaki çarpışmaya tepki gösterdi

İspanya milli takımının baş antrenörü Luis de la Fuente, antrenman sırasında Rodri ile çarpışan Gavi etrafındaki eleştirilere yanıt verdi. Barcelona orta saha oyuncusunun Manchester City yıldızına karşı sert oynadığını gösteren video sosyal medyada geniş yayılım göstererek taraftarlar arasında endişe uyandırmıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Olayda Gavi, tecrübeli takım arkadaşının ayağına basmış ve bu durum Rodri için ciddi sakatlık riski yaratıyormuş gibi görünmüştü. Ancak milli takım hocası, genç yeteneğin agresif oyun tarzını değiştirme niyetinde olmadığını ve sahada gösterdiği tutkuyu yüksek değerlendirdiğini vurguladı.

Basın toplantısında Luis de la Fuente bunun futbolun bir parçası olduğunu söyledi. "Bu futbol, bu bir antrenman süreci. Oyuncular tüm güçlerini veriyor ve kimsenin özür dilemesi gerekmiyor. Her şey yolunda. Gavi coşku ve hırsla dolu. Kendini kontrol etmeli ama bana tam olarak böyle bir Gavi lazım," diye açıkladı teknik direktör.

Rodri acı dindikten sonra antrenmanlara devam etmeyi başardı, bu da teknik direktörün kararını daha da haklı çıkardı. Takım içindeki atmosfer de olumlu kalmaya devam ediyor. Yeremy Pino şaka yollu Gavi'nin takıma ne kattığından bahsederek, bulaşıcı enerjisinin ve mücadele ruhunun takım için çok önemli olduğunu belirtti.