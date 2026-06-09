Real, Borussia'dan Nico Schlotterbeck'i satın almaya hazırlanıyor

·10·Spor
Real, Borussia'dan Nico Schlotterbeck'i satın almaya hazırlanıyor

Avrupa transfer pazarında dev kulüpler arasındaki gizli ve şiddetli rekabet yeni bir aşamaya giriyor. İspanya ve dünya futbolunun en güçlü kulüplerinden biri olan Madrid'in Real takımı, Dortmund'un Borussia kulübü ve Almanya milli takımının yetenekli ve hızlı stoperi Nico Schlotterbeck'i kadrosuna katma imkanlarını çok ciddi şekilde değerlendiriyor. Almanya'nın ünlü ve saygın Bild gazetesinin yayınladığı son özel bilgilere göre, Madridliler savunma hattını tam olarak bu yetenekli futbolcuyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak, 26 yaşındaki Alman stoperin benzersiz oyun tarzının, yakın zamanda 'kraliyet kulübünün' başına geçmesi beklenen deneyimli teknik direktör Jose Mourinho'nun çok hoşuna gittiğini özellikle vurguluyor. Portekizli 'Özel' hoca, Madrid deviğinde savunma hattını kökten yenilemeyi ve reforme etmeyi planlıyor ve yönetimden tam olarak Schlotterbeck adayını satın almasını talep etti. Madridliler zaten yetenekli futbolcuyla doğrudan iletişim ve müzakere sürecini başlattı ve yakında Dortmund temsilcilerine resmi transfer teklifi göndermeyi planlıyor. İçeriden gelen bilgilere göre, Nico da çevresindeki insanlara kariyerini Real Madrid formasıyla sürdürmek istediğini gizlemedi.

Bildirildiğine göre, umut vaat eden futbolcunun Borussia Dortmund kulübüyle yaptığı mevcut sözleşmesinde Dünya Kupası'ndaki katılım ve gösterdiği performansla ilgili belirli maddeler bulunuyor. Bu şartlar yerine getirilirse, transfer bedeli daha da artabilir. Günümüzde herhangi bir ek bonus olmadan Schlotterbeck'in net transfer bedeli yaklaşık 50 ila 60 milyon euro civarında tahmin ediliyor. Madrid devi bu tutarı ödemeye tamamen hazır.

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Real MadridBorussia DortmundNico SchlotterbeckJose MourinhoBild
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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