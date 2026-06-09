Manchester City, yetenekli orta saha oyuncusu Divine Mukasa ile sözleşmesini uzattı

·4·Spor
Manchester City, yetenekli orta saha oyuncusu Divine Mukasa ile sözleşmesini uzattı

İngiliz ve dünya futbolunun devlerinden biri olarak kabul edilen Manchester City kulübü, geleceğini güvence altına almak ve yetenekli genç yıldızları takımda tutmak yolunda önemli bir adım attı. Şehirli takma adlı ekip, parlak bir geleceğe sahip umut verici orta saha oyuncusu Divine Mukasa ile işbirliğini sürdürmek amacıyla yeni uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Manchester devinin resmi sitesi, taraftarlar için özel bir açıklama yaparak bu müjdeyi duyurdu.

Resmi bilgilere göre, Manchester City yönetimi, 18 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunun sahada gösterdiği verimli performansı yüksek değerlendirerek onunla 2030 yazına kadar geçerli yeni uzun vadeli bir sözleşme resmileştirdi. Bu durum, kulübün genç nesil temsilcilerine duyduğu yüksek güveni gösteriyor.

Bilgi niteliğinde belirtmek gerekirse, Divine Mukasa 2023 yılında City'nin ünlü ve modern akademisine katılmıştı. Durmaksızın çalışmasıyla kısa sürede öne çıkan genç futbolcu, sona eren sezonda şehirli takımının ana kadrosunda 6 önemli maça çıkmayı başardı. Ayrıca, daha fazla oyun pratiği kazanmak ve büyük futbol atmosferini daha iyi hissetmek amacıyla sezonun ikinci yarısını Leicester kulübünde kiralık olarak geçirdi. Mukasa, Championship maçlarında tilkiler kadrosunda 15 çetin mücadelede sahaya çıkarak rakip kaleyi 2 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol asisti yaparak uzmanların dikkatini çekti.

Manchester City kulübünün yeni sportif direktörü Hugo Viana, genç yeteneğin kulüple yeni sözleşme imzalamasına ilişkin görüşlerini belirtirken, onun insani ve profesyonel erdemlerini özellikle vurguladı:

Kısa süre içinde Divine Mukasa'nın yeşil sahada ve dışındaki yüksek çalışma azmini, insani mütevazılığını ve gelecekte dünya yıldızı olabilecek büyük potansiyele sahip olduğunu açıkça gördük ve hissettik. Takımımızda kalmasından mutluyuz," dedi kulüp yetkilisi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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