Thierry Henry, Arsenal'a yaz transferleri konusunda uyarıda bulundu

·6·Spor
Thierry Henry, Arsenal'a yaz transferleri konusunda uyarıda bulundu

Arsenal efsanesi Thierry Henry, İngiltere Premier Ligi'ni kazanan takımı daha da güçlendirmek için doğru oyuncuları bulmanın zor bir görev olduğunu vurguladı. "Topçular", Mikel Arteta'nın yönetiminde 22 yıllık aradan sonra şampiyonluk kazanarak taraftarların güvenini tazeledi ve uzun vadeli projenin başarısını kanıtladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Henry, sezon başından beri takımın moralinde bir değişiklik hissettiğini ve bu sefer şampiyonluğa inancının tam olduğunu söyledi. Ona göre takımda savaşçı bir ruh ve kritik anlarda öne çıkabilme yeteneği oluştu. Ancak zirvede kalmak, oraya ulaşmaktan daha zor olabilir.

Fransız eski forvet, yaz transfer penceresinin kulüp için belirleyici bir dönem olacağını belirtti. Sözlerine göre, takım içi uyumu bozmadan takımı bir üst seviyeye taşıyacak oyuncuları seçmek kolay olmayacak. Özellikle tüm rakiplerin şampiyonu yenmeye çalıştığı bir dönemde hata yapmaya yer yok.

Henry, Manchester City gibi takımların transfer politikasını örnek gösterdi. İngiltere Premier Ligi'nin yoğun temposuna hızla uyum sağlayabilecek ve takıma hemen etki edebilecek futbolcuları bulmanın Mikel Arteta ve kulüp yönetimi için zorlu bir sınav olacağı konusunda uyardı.

ArsenalThierry Henryİngiltere Premier LigiTransferlerMikel Arteta
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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