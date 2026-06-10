Özbekistan millî takımı Dünya Kupası'ndaki ana kampına ulaştı

·3·Spor
Özbekistan millî takımı Dünya Kupası'ndaki ana kampına ulaştı

Gezegenimizin en prestijli ve görkemli spor şöleni olan Dünya Kupası'na ilk kez katılan Özbekistan millî takımının okyanus ötesindeki hareketleri ve hazırlık süreçleri, ülkemizdeki tüm futbol severlerin dikkat merkezinde yer alıyor. Millî takımımız, mundial öncesi düzenlenen antrenman kampları ve resmi hazırlık planı çerçevesinde iki ciddi hazırlık maçı oynadı.

Dünya futbolunun en güçlü ve deneyimli temsilcileri olarak kabul edilen Kanada ve Hollanda millî takımlarına karşı geçen heyecanlı ve çekişmeli mücadelelerde ne yazık ki temsilcilerimiz farklı mağlup oldu. Buna rağmen, bu üst düzeydeki önemli maçlar takımımızın yeni taktik şemalarını test etmesi ve eksiklikler üzerinde çalışması için baş antrenöre çok zengin veriler sundu.

Bugün ise millî takımımızın hayatında yeni ve en sorumlu bir dönem başladı. Fabio Cannavaro önderliğindeki 'beyaz kurtlar', New York'taki kampı başarıyla tamamlayarak, Dünya Kupası maçları sırasında ikamet edeceği ve ana üs görevi göreceği görkemli Atlanta şehrine ulaştı. Bu konuda Özbekistan Futbol Federasyonu (UFF) basın servisi resmi bir açıklama yaparak hemşehrilerimizi müjdeledi. Futbolcularımız Atlanta'daki modern otele yerleşti ve çoktan yaklaşan resmi maçlara mental ve fiziksel olarak hazırlanmaya başladı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, milyonlarca hemşehrimizin hayalini kurduğu bu görkemli mundialın ilk turunda temsilcilerimiz Güney Amerika'nın ünlü ve korkulu devlerinden biri olan Kolombiya millî takımıyla güçlerini sınayacak. Futbol severler bu tarihi günü takvimlerine not edebilir: Bu heyecan verici ve intrigalı maç, bu yılın 18 Haziran günü Taşkent saatiyle sabah 07:00'de resmi olarak başlayacak. Tüm taraftarlar adına Fabio Cannavaro'nun öğrencilerine ABD'nin yeşil sahalarında tarihi zaferler ve büyük triumphler diliyoruz! İleri, Özbekistan!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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